Προκριματικά Euro 2020: Σαρωτική η Γαλλία και η Αγγλία! «Κόλλησε» η Πορτογαλία – video

Αντίθετα, η Πορτογαλία, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην ενδεκάδα της, έμεινε στο 0-0 στην έδρα της με την Ουκρανία του Αντρέι Σεβτσένκο. Πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους ο τερματοφύλακας Πιάτοβ, που είπε δύο φορές «όχι» στον Κριστιάνο Ρονάλντο ενώ σταμάτησε με εντυπωσιακό τρόπο το δυνατό σουτ του Αντρέ Σίλβα στο 57ο λεπτο.

🔥 Sterling nets hat-trick as England start in style

😮 EURO 2016 winners Portugal held at home

💪 World champions France open with away win

🤔 Performance of the night? #EURO2020 pic.twitter.com/YH0gPb0LYy

