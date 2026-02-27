Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η βαθμολογία στον όμιλο με τον οποίο διασταυρώνεται η Ελλάδα

Το απόλυτο η Ισπανία, στο 1-2 η Γεωργία στον όμιλο με τον οποίο διασταυρώνεται η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ.
Η τρίτη αγωνιστική στο Group A, με το οποίο θα διασταυρωθεί ο όμιλος της Εθνικής Ελλάδας, στη δεύτερη φάση των προκριματικών για το Μουντομπάσκετ 2027, ολοκληρώθηκε χωρίς εκπλήξεις.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Τόκο Σενγκέλια μέτρησε 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ για να υπογράψει το 89-71 της Γεωργίας επί της Δανίας. Νωρίτερα, η Ισπανία είχε κάνει το 3/3 με οδηγό τον Άλβαρο Κάρντενας του Περιστερίου, ο οποίος σφράγισε τη νίκη (66-86) της ομάδα του κόντρα στην Ουκρανία.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Ουκρανία – Ισπανία 66-86
Δανία – Γεωργία 71-89
Η κατάταξη
Ισπανία 3-0
Ουκρανία 2-1
Γεωργία 1-2
Δανία 0-3
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Γεωργία – Δανία (2/3, 19:00)
Ισπανία – Ουκρανία (2/3, 21:30)
Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση.
Αν η Ελλάδα προκριθεί στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στο Group A, δηλαδή τρεις από τις: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία.