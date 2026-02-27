Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η βαθμολογία στον όμιλο με τον οποίο διασταυρώνεται η Ελλάδα

Το απόλυτο η Ισπανία, στο 1-2 η Γεωργία στον όμιλο με τον οποίο διασταυρώνεται η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ.

Η τρίτη αγωνιστική στο Group A, με το οποίο θα διασταυρωθεί ο όμιλος της Εθνικής Ελλάδας, στη δεύτερη φάση των προκριματικών για το Μουντομπάσκετ 2027, ολοκληρώθηκε χωρίς εκπλήξεις.

Ο Τόκο Σενγκέλια μέτρησε 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ για να υπογράψει το 89-71 της Γεωργίας επί της Δανίας. Νωρίτερα, η Ισπανία είχε κάνει το 3/3 με οδηγό τον Άλβαρο Κάρντενας του Περιστερίου, ο οποίος σφράγισε τη νίκη (66-86) της ομάδα του κόντρα στην Ουκρανία.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Ουκρανία – Ισπανία 66-86

Δανία – Γεωργία 71-89

Η κατάταξη

Ισπανία 3-0

Ουκρανία 2-1

Γεωργία 1-2

Δανία 0-3

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Γεωργία – Δανία (2/3, 19:00)

Ισπανία – Ουκρανία (2/3, 21:30)

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση.

Αν η Ελλάδα προκριθεί στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στο Group A, δηλαδή τρεις από τις: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία.