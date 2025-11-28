Προκριματικά Mundobasket: Νέα απίθανη ανατροπή με «θύμα» τη Σλοβενία, που έχασε με 94-93 από την Εσθονία

Η Σλοβενία κατάφερε να χάσει μέσα από τα… χέρια της τη νίκη στην πρεμιέρα των προκριματικών του Mundobasket, αφού γνώρισε την ήττα από την Εσθονία με 94-93, παρότι προηγήθηκε με +4, δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα.

Μετά την ανατροπή του… αιώνα στο Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, είχαμε ένα ακόμη απίστευτο “θρίλερ” στα προκριματικά του Mundobasket, αφού η Εσθονία έριξε στο… καναβάτσο τη Σλοβενία, με έναν απίθανο τρόπο.

Με το σκορ στο 93-89, οι Εσθονοί αστόχησαν σε τρίποντο, αλλά πήραν το ριμπάουντ και μείωσαν στο καλάθι, για να γίνει στη συνέχεια λάθος στην επαναφορά από τους Σλοβένους και να δεχθούν τρίποντο “μαχαιριά”, για να χάσουν τελικά το παιχνίδι με αυτό τον σοκαριστικό γι’ αυτούς τρόπο.

HAS THIS REALLY JUST HAPPENED?



ESTONIA FOR THE UNBELIEVABLE WIN! #FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/i1nLrnrnsZ — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) November 28, 2025

O Κρίστιαν Κουλαμάε πέτυχε το καλάθι της νίκης για την Εσθονία, η οποία είχε ως πρώτο σκόρερ τον Ντρελ με 29 πόντους, ενώ για τη Σλοβενία, Σαμάρ και Κερκβένικ είχαν από 15 πόντους έκαστος.