Την πρώτη της νίκη στο προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά πέτυχε τα ξημερώματα της Παρασκευής (02.07.2021) η εθνική μπάσκετ. Η Ελλάδα νίκησε την Κίνα 105-80 και πλέον το επόμενο εμπόδιο, στον ημιτελικό, είναι η Τουρκία.

Το δεύτερο παιχνίδι της στο προολυμπιακό του Καναδά, η εθνική μπάσκετ επικράτησε της Κίνας και τα ξημερώματα της Κυριακής (05.35 ώρα Ελλάδας σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα της FIBA) θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό με αντίπαλο την Τουρκία.

Με το… καλημέρα η εθνική έδειξε τα δόντια της στους Κινέζους. Μπήκε στο παιχνίδι με ένα 10-3 (3’) και συνέχισε χωρίς να κόψει ρυθμό, όσες αλλαγές και αν έκανε ο Ρικ Πιτίνο. Η διαφορά έφτασε στο +10 (7-17, 5’40’’) από τον Μήτογλου, λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο είχε ανέβει στο +17 (11-28, 9’) με ένα κάρφωμα από τον Αντετοκούνμπο.

Ο Λεωνίδας Κασελάκης οδήγησε με τρίποντο στο +20 (18-38, 13’30’’) με τη μεγαλύτερη διαφορά να καταγράφεται στο 18’44’’ και το +23 (29-52). Οι ασίστ του Νικ Καλάθη, η ευστοχία (62% εντός πεδιάς με 4/9 τρίποντα), τα ριμπάουντ (24-12) και η καλή κυκλοφορία ήταν από τα κλειδιά της απόλυτης ελληνικής κυριαρχίας στο πρώτο μισό του αγώνα.

Welcome to the the Greek dunk show! @HellenicBF #FIBAOQT 📺: https://t.co/xAxAYYWeO5 pic.twitter.com/rr7cpQM2rm

Το δεύτερο άρχισε άρχισε με δύο τρίποντα από τον Κώστα Σλούκα (36-58, 21’37’’) με την Κίνα να μειώνει στους 16 (44-60 στο 24’18’’, 50-66 στο 27’10’’), προσπαθώντας να αντιδράσει. Ανάλογα αντέδρασε και η Ελλάδα που έφτασε και πάλι στο +22 (54-76 (29’).

Οι Κινέζοι ξεκίνησαν καλύτερα στην τελευταία περίοδο (61-76, 31’). Ο Λεωνίδας Κασελάκης με συνεχόμενους πόντους διαμόρφωσε το 64-82 (32’20’’) και ο Καλάθης τον ακολούθησε για το +20 (64-84, 33’20’’). Δύο συνεχόμενα τρίποντα από τον Λαρεντζάκη έφεραν το 71-95 (37’).

Greece 🇬🇷 takes down China 🇨🇳 105-80 and moves on to the Semis! @Hellenicbf faces Turkey 🇹🇷 on Saturday. #FIBAOQT