Προπονητής Γιάννη Τσουκαλά για την επίθεση στον Έλληνα πρωταθλητή του kickboxing στη Σερβία: “Ήμασταν 4 άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100”

Ο Γιάννης Τσουκαλάς έγραψε ιστορία μέσα στη Σερβία, με τον Έλληνα πρωταθλητή του kickboxing να βγάζει νοκ άουτ τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα με σερί γροθιών και να κατακτά παγκόσμιο τίτλο της WKU.

Η κυριαρχική εμφάνιση και ο καθηλωτικός τρόπος με τον οποίο ο Γιάννης Τσουκαλάς ισοπέδωσε τον Βαχίντ Κιτσάρα μέσα στη Σερβία δεν άρεσε στους Σέρβους, οι οποίοι επιτέθηκαν μαζικά και άνανδρα στον Έλληνα πρωταθλητή του kickboxing αμέσως μετά τον θρίαμβο του.

Η ένταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν μέλη της ομάδας του Κιτσάρα “μπούκαραν” στο ρινγκ. Ο αδελφός του Σέρβου αθλητή γρονθοκόπησε τον Γιάννη Τσουκαλά στο πρόσωπο, τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί, προκαλώντας σοκ και αγανάκτηση στο κοινό.

Πολύ γρήγορα η κατάσταση κλιμακώθηκε, καθώς περίπου 50 άτομα εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, μετατρέποντας το ρινγκ σε πεδίο μάχης.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς διακομίστηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ στο Βελιγράδι. Υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας και διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο, παίρνοντας άμεσα εξιτήριο.

“Ήμασταν 4 άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100”

Ο προπονητής του Γιάννη Τσουκαλά, Νίκος Γκίκας, μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ANT1 για την επίθεση που δέχθηκε ο Έλληνας πρωταθλητής αλλά και όλη η ελληνική αποστολή.

“Δεν έκανε καμία παρανομία ο Γιάννης. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία και τη νοοτροπία τους. Δεν ήθελαν να χάσει ο αθλητής τους.

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έφαγε όλη η ελληνική αποστολή ξύλο. Ήμασταν 4 άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100. Η Αστυνομία ήρθε γρήγορα, πάλι καλά δεν είχαμε τίποτα χειρότερο.