Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ live για τα προημιτελικά του Conference League

Η Ένωση θέλει να βρεθεί στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 49 χρόνια και δεύτερη συνολικά στην ιστορία της
Πρώτος προημιτελικός Conference League
Διαιτητής: Μπενουά Μπαστιέν / AVAR: Μπαστιάν Ντεσεπί
1 - 0
1ο ημίχρονο
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο Βαγιέκας τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο πρώτο ματς των προημιτελικών του Conference League και θα προσπαθήσει να πάρει αποτέλεσμα που θα την κρατήσει στο παιχνίδι της πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μια εβδομάδα.

20:21 | 09.04.2026
35'
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΪΤΑ

Κάθετη μπαλιά του Μάνταλου, δυο παίκτες της Ράγιο συγκρούστηκαν προ του Κοϊτά, με τον παιπκτη της ΑΕΚ να παίρνει την μπάλα, να φτάνει απέναλτι στον αντίπαλο πορτιέρε και να γλιστράει σε προσπάθεια για προσποίηση και σουτ, πέφτοντας πάνω στον αντίπαλο

20:20 | 09.04.2026

Το γκολ της Ράγιο που ακυρώθηκε

20:15 | 09.04.2026
29'
Διπλή μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, με δοκάρι!

Ο Μάνταλος εκτέλεσε το μακριό φάουλ, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά, ο Μπατάγια απέκρουσε στη δεξιά του γωνία και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ο Κοϊτά πήρε το "ριμπάουντ", σούταρε, όμως ο αμυνόμενος της Ράγιο έπεσε και παραχώρησε το κόρνερ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ 1-0

Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση, και μετά από onfield review ακύρωσε το 2-0, αφού ο Ουνάι Λόπεθ είναι εκτεθειμένος και επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Στρακόσα

20:08 | 09.04.2026

Δεν μετράει το γκολ - ο διαιτητής έδωσε οφσάιντ - ίδια φάση με το γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός και ακυρώθηκε στο φινάλε του πρόσφατου ντέρμπι

20:08 | 09.04.2026

Ο διαιτητής θα τσεκάρει ο ίδιος τη φάση

20:07 | 09.04.2026

Ελέγχεται η φάση από το VAR

20:06 | 09.04.2026
20'
ΓΚΟΛ για την Ράγιο, 2-0
20:03 | 09.04.2026
17'
Κίτρινη κάρτα στον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς
19:59 | 09.04.2026
16'

Υπέροχη ατομική προσπάθεια από τον Κοϊτά, αλλά πεέσαν πολλοί παίκτες της Ράγιο πάνω του, ευνοήθηκε από τις κόντρες, αλλά το σουτ βγήκε με δυσκολία και πήγε πάνω σε αντίπαλο - Ο διαιτητής έδωσε φάουλ αφού ο παιίκτης της ΑΕΚ πέφτοντας βρήκε αντίπαλο στο καλάμι

19:57 | 09.04.2026
12'

Κάθετη για τον Ντε <φρούτος που έπιασε το γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή της ΑΕΚ, ο Μουκουντί έβαλε την κόντρα και έδιωξε

19:54 | 09.04.2026
9'

η Ράγιο βγήκε από τα δεξιά, η μπαλιά βγήκε, αλλά ο Πινέδα έδιωξε

19:52 | 09.04.2026
7'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Γιόβιτς

Κλέψιμο του Περέιρα που ήταν πεσμένος στο έδαφος, ο Γιόβιτς πήρε την μπάλα και πάτησε περιοχή, εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά η μπάλα κόντραρε στην προβολή που έγινε και η μπάλα έφυγε κόρνερ

19:48 | 09.04.2026
2'
ΓΚΟΛ για την Ράγιο Βαγεκάνο, 1-0

Ο Γκαρθία κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ από τα αριστερά, αυτός έβγαλε τη σέντρα, ο Ακχομάχ βρέθηκε μόνος του στο σημείο του πέναλτι και έκανε το 1-0 για τους Ισπανούς - ο Μουουντί είχε φύγει από τη θέση του για να μαρκάρει τον παικτη που έβγαλε την μπαλιά

19:46 | 09.04.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:45 | 09.04.2026

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου

19:43 | 09.04.2026
ΑΕΚ: Οι έξι παίκτες που θα χάσουν τη ρεβάνς με Ράγιο Βαγεκάνο, εάν δουν κίτρινη κάρτα στο ματς της Μαδρίτης
Οι ποδοσφαιριστές που κινδυνεύουν να χάσουν τον επαναληπτικό στην Allwyn Arena, εάν “κιτρινιστούν” στο ματς του Βαγέκας
19:43 | 09.04.2026

Με τα κιτρινόμαυρα η ΑΕΚ

19:41 | 09.04.2026

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της ΑΕΚ και της Ράγιο! Τεράστιο κορεό από τους γηπεδούχους

19:40 | 09.04.2026

οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

19:39 | 09.04.2026

Στη θέση τους οι δυο προπονητές

19:39 | 09.04.2026
19:33 | 09.04.2026

ΑΕΚ ή Ράγιο Βαγεκάνο θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά της διοργάνωσης το νικητή του ζευγαριού Μάιντς (Γερμανία) -Στρασμπούρ (Γαλλία), στο δρόμο για τον τελικό της Λειψίας

19:32 | 09.04.2026

Στο πρώτο ματς εναντίον της Βαγεκάνο η ελληνική ομάδα έχει απέναντί της και την παράδοση που την θέλει να έχει 7 ήττες και 2 ισοπαλίες στους αγώνες της επί ισπανικού εδάφους. Σε νοκ άουτ δεν έχει καταφέρει ποτέ να αποκλείσει αντίπαλο από την ιβηρική χώρα

19:32 | 09.04.2026

Μία φορά τα έχει καταφέρει η ΑΕΚ να φτάσει εκεί, το 1977, όταν έπαιξε με τη Γιουβέντους στους ημιτελικούς του κυπέλλου UEFA. Δηλαδή σχεδόν μισό αιώνα πριν...

19:29 | 09.04.2026

Έχουν περάσει 28 χρόνια (1998) από τότε που οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν «μια ανάσα» από τον ημιτελικό του -τότε- κυπελλού κυπελλούχων. Τότε που ο Ντέμης Νικολαϊδης είδε τον αμυντικό της Λοκομοτίβ Μόσχας να αποκρούει στο 90΄ πάνω στη γραμμή το πλασέ που θα έδινε την πρόκριση στους «4»

19:29 | 09.04.2026

Διαιτητής: Μπενουά Μπαστιέν (Γαλλία)

Βοηθοί: Χισάμ Ζακρανί, Ορελιέν Μπερτομιέ

4ος: Ζερεμί Πινιάρντ

VAR: Μπραμ Φαν Ντρίσε (Βέλγιο)

AVAR: Μπαστιάν Ντεσεπί

19:29 | 09.04.2026
19:28 | 09.04.2026

Στον πάγκο για την ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μαρίν, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Ζίνι

19:28 | 09.04.2026

Στον πάγκο για τη Ράγιο: Καρδένας, Μολίνα, Ντίαθ, Τρέχο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπάλιου, Εσπίνο, Μεντί, Όσκαρ Βαλεντίν.

19:28 | 09.04.2026

Ο Ραζβάν Μαρίν αποκόμισε ένα χτύπημα από το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και ο Νίκολιτς επέλεξε να τον προφυλάξει, καθώς δεν έχει κάτι σοβαρό

19:27 | 09.04.2026

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Περέιρα, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα

19:27 | 09.04.2026

Ράγιο Βαγεκάνο: Μπατάλια, Ράτσιου, Τσαβαρία, Λουίς Φελίπε, Λεζέν, Λόπες, Σις, Παλαθόν, Φρούτος, Γκαρθία, Αλχομά

19:27 | 09.04.2026

Οι αλλαγές στην 11άδα της ΑΕΚ σε σχέση με το «διπλό» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι ο Πήλιος στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Πένραϊς και ο αρχηγός της ΑΕΚ, Μάνταλος, στο πλευρό του Πινέδα αντί του Μαρίν

19:27 | 09.04.2026

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

19:26 | 09.04.2026
19:26 | 09.04.2026

Για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα, η Ένωση συμμετέχει σε προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης

19:24 | 09.04.2026

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο «Βαγέκας» και έφιππη αστυνομία έξω από το γήπεδο

19:23 | 09.04.2026

Η ΑΕΚ έχει στο πλευρό της περίπου 800 οπαδούς της, οι οποίοι πήραν θέση στο πάνω διάζωμα του Βαγιέκας, δίνοντας το δικό τους χρώμα

19:23 | 09.04.2026
19:23 | 09.04.2026

Η ΑΕΚ δίνει ένα ιστορικό παιχνίδι στη Μαδρίτη, καθώς αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Βαγιέκας με στόχο το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά του Conference League

19:23 | 09.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη μιας μεγάλης αναμέτρησης

19:23 | 09.04.2026
