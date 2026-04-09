Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ: Η κιτρινόμαυρη εξέδρα των οπαδών της Ένωσης στο Βαγέκας

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα προημιτελικά του Conference League και έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς της.

Περίπου 1000 οπαδοί της ΑΕΚ θα βρεθούν στις εξέδρες του Βαγέκας για το κρίσιμο ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Έχοντας νωρίτερα δώσει το δικό τους… χρώμα στη Μαδρίτη, οι φίλοι της Ένωσης κατευθύνθηκαν στο Βαγέκας.

Τα μέτρα ασφαλείας στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο είναι αυστηρά, με την έφιππη αστυνομία να είναι εξωτερικά. Θυμίζουμε πως το παιχνίδι της Ένωσης έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου.

Αρκετή ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, οι οπαδοί της ΑΕΚ πήρε θέση στην εξέδρα των φιλοξενούμενων στα… ορεινά του Βαγέκας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.