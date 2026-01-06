Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ραζβάν Μαρίν: Σενάριο επιστροφής του μέσου της ΑΕΚ στον Άγιαξ

«Σειρήνες» από την Ολλανδία για τον Μαρίν της ΑΕΚ
Ο Μαρίν σε αγώνα της ΑΕΚ (KLODIAN LATO
Ο Μαρίν σε αγώνα της ΑΕΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ραζβάν Μαρίν αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, αλλά στην Ολλανδία τον τοποθετούν στο “στόχαστρο” του Άγιαξ, για μία επιστροφή στην ομάδα μετά από σχεδόν πέντε χρόνια.

Ο Άγιαξ είχε αποκτήσει τον Ραζβάν Μαρίν το 2019 έναντι 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά παρότι δεν κατάφερε τότε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν γι’αυτόν, φαίνεται ότι εξετάζεται ξανά η περίπτωσή του, μετά τις εμφανίσεις του με την ΑΕΚ.

Ο Ρουμάνος μέσος αναδείχθηκε φέτος και στο Conference League, με το φοβερό γκολ του κόντρα στη Σάμσουνσπορ, με Ολλανδό ρεπόρτερ να υποστηρίζει ότι θα ταίριαζε πλέον απόλυτα στον “Αίαντα”, ως μία έξτρα και οικονομική λύση στη μεσαία γραμμή.

Το σχετικά ρεπορτάζ αναφέρει μάλιστα ότι η αξία του είναι στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μοιάζει δύσκολο η ΑΕΚ ακόμη κι αν αποφάσιζε να παραχωρήσει τον παίκτη τον Ιανουάριο, να το έκανε σε αυτό το ποσό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
134
93
78
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo