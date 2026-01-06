Ραζβάν Μαρίν: Σενάριο επιστροφής του μέσου της ΑΕΚ στον Άγιαξ

Ο Ραζβάν Μαρίν αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, αλλά στην Ολλανδία τον τοποθετούν στο “στόχαστρο” του Άγιαξ, για μία επιστροφή στην ομάδα μετά από σχεδόν πέντε χρόνια.

Ο Άγιαξ είχε αποκτήσει τον Ραζβάν Μαρίν το 2019 έναντι 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά παρότι δεν κατάφερε τότε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν γι’αυτόν, φαίνεται ότι εξετάζεται ξανά η περίπτωσή του, μετά τις εμφανίσεις του με την ΑΕΚ.

Ο Ρουμάνος μέσος αναδείχθηκε φέτος και στο Conference League, με το φοβερό γκολ του κόντρα στη Σάμσουνσπορ, με Ολλανδό ρεπόρτερ να υποστηρίζει ότι θα ταίριαζε πλέον απόλυτα στον “Αίαντα”, ως μία έξτρα και οικονομική λύση στη μεσαία γραμμή.

Το σχετικά ρεπορτάζ αναφέρει μάλιστα ότι η αξία του είναι στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μοιάζει δύσκολο η ΑΕΚ ακόμη κι αν αποφάσιζε να παραχωρήσει τον παίκτη τον Ιανουάριο, να το έκανε σε αυτό το ποσό.