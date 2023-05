Η Ρεάλ Μαδρίτης κινδυνεύει να χάσει τους τρεις βαθμούς της νίκης με 1-0 επί της Χετάφε, εξαιτίας ενός λάθους στην αντικατάσταση του Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλο Αντσελότι είχε αποφασίσει να κάνει αλλαγή τον Ασένσιο και να βάλει στη θέση του τον Οντριοθόλα, αλλά ο τραυματισμός του Καμαβινγκά, αλλά τελευταία στιγμή τα δεδομένα.

Ο διαιτητής επέτρεψε την αλλαγή, αλλά ο Οντριοθόλα είχε προλάβει να πατήσει στο χορτάρι του αγωνιστικού χώρου, κάτι που απαγορεύεται από τον κανονισμό. Η Χετάφε έκανε έτσι ένσταση και οι Μαδρινέλοι κλήθηκαν σε απολογία και κινδυνεύουν να χάσουν τους τρεις βαθμούς. Ακόμη κι αν συμβεί αυτό όμως, δεν θα αλλάξει κάτι στους στόχους των “μερένγκες”.

