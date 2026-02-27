Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι έγραψαν ιστορία: Αντιμέτωπες για πέμπτη σερί χρονιά σε νοκ-άουτ φάση Champions League

6 νίκες για τη Ρεάλ, 5 για τη Μάντσεστερ Σίτι και 4 ισοπαλίες ο απολογισμός των δύο ομάδων στα τελευταία 15 παιχνίδια που συναντήθηκαν
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Απίστευτο και όμως αληθινό! Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι θα τεθούν αντιμέτωπες για πέμπτη σερί χρονιά σε νοκ άουτ φάση Champions League.

Η κληρωτίδα του Champions League είχε και πάλι κέφια, βγάζοντας το ζευγάρι Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι στη φάση των “16”.

Οι δύο ομάδες έγιναν το πρώτο ζευγάρι στην ιστορία της διοργάνωσης που αναμετράται σε νοκ-άουτ φάση για πέμπτη σερί σεζόν.

Συνολικά, αυτή είναι η έκτη φορά που η Σίτι αντιμετωπίζει την Ρεάλ την τελευταία επταετία, με τα 15 τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων να έχουν ως απολογισμό: 6 νίκες για την Ρεάλ, 5 για την Μάντσεστερ Σίτι και 4 ισοπαλίες.

Η πρώτη φορά που συναντήθηκαν ήταν τη σεζόν 2021-22 στα ημιτελικά του Champions League, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να προκρίνεται στον τελικό και να κατακτά το τρόπαιο.

Την επόμενη σεζόν, η Μάντσεστερ Σίτι πέταξε έξω τη Ρεάλ Μαδρίτης στα ημιτελικά και ήταν αυτή που κατέκτησε το Champions League.

Τη σεζόν 2023-24 συναντήθηκαν στα προημιτελικά και μετά από δύο συγκλονιστικά ματς με συνολικό σκορ 4-4 χρειάστηκε να λύσουν τις διαφορές τους στα πέναλτι, με την Ρεάλ να νικάει με 4-3 την αντίπαλό της και να συνεχίζει, για να φτάσει μάλιστα μέχρι το τέλος του δρόμου και να κατακτάει το τρόπαιο απέναντι στην Ντόρτμουντ για 15η φορά στην ιστορία της.

Την περασμένη σεζόν, βρέθηκαν στα πλέι οφ, με τη Σίτι να περνάει τη Ρεάλ, αλλά να μένει εκτός στη συνέχεια από την Άρσεναλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
165
138
104
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo