Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι έγραψαν ιστορία: Αντιμέτωπες για πέμπτη σερί χρονιά σε νοκ-άουτ φάση Champions League

Απίστευτο και όμως αληθινό! Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι θα τεθούν αντιμέτωπες για πέμπτη σερί χρονιά σε νοκ άουτ φάση Champions League.

Η κληρωτίδα του Champions League είχε και πάλι κέφια, βγάζοντας το ζευγάρι Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι στη φάση των “16”.

Οι δύο ομάδες έγιναν το πρώτο ζευγάρι στην ιστορία της διοργάνωσης που αναμετράται σε νοκ-άουτ φάση για πέμπτη σερί σεζόν.

Real Madrid vs Man City is the FIRST tie in UCL history that will be played in the KO stages in 5 STRAIGHT SEASONS.

Συνολικά, αυτή είναι η έκτη φορά που η Σίτι αντιμετωπίζει την Ρεάλ την τελευταία επταετία, με τα 15 τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων να έχουν ως απολογισμό: 6 νίκες για την Ρεάλ, 5 για την Μάντσεστερ Σίτι και 4 ισοπαλίες.

Η πρώτη φορά που συναντήθηκαν ήταν τη σεζόν 2021-22 στα ημιτελικά του Champions League, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να προκρίνεται στον τελικό και να κατακτά το τρόπαιο.

Την επόμενη σεζόν, η Μάντσεστερ Σίτι πέταξε έξω τη Ρεάλ Μαδρίτης στα ημιτελικά και ήταν αυτή που κατέκτησε το Champions League.

Τη σεζόν 2023-24 συναντήθηκαν στα προημιτελικά και μετά από δύο συγκλονιστικά ματς με συνολικό σκορ 4-4 χρειάστηκε να λύσουν τις διαφορές τους στα πέναλτι, με την Ρεάλ να νικάει με 4-3 την αντίπαλό της και να συνεχίζει, για να φτάσει μάλιστα μέχρι το τέλος του δρόμου και να κατακτάει το τρόπαιο απέναντι στην Ντόρτμουντ για 15η φορά στην ιστορία της.

Την περασμένη σεζόν, βρέθηκαν στα πλέι οφ, με τη Σίτι να περνάει τη Ρεάλ, αλλά να μένει εκτός στη συνέχεια από την Άρσεναλ.