Ρεάλ Μαδρίτης: «Τρίζει» η καρέκλα του Άλβαρο Αρμπελόα μετά την ήττα από τη Χετάφε

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ξανά μέσα στη σεζόν σε κρίση, αφού έχει δύο διαδοχικές ήττες στην La Liga από Οσασούνα και Χετάφε με αποτέλεσμα ο Άλβαρο Αρμπελόα να είναι σε δύσκολη θέση.

Η παραμονή του Αρμπελόα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, που βρίσκεται στο -4 από την Μπαρτσελόνα στο ισπανικό πρωτάθλημα θα κριθεί, σύμφωνα με τη Marca, στα παιχνίδια του Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι (11/03/26 – 17/03/26), αλλά και στο ντέρμπι με την Ατλέτικο για τη La Liga (22/03/26).

Οι φίλαθλοι της «Βασίλισσας» αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες και τον προπονητή μετά τη νέα ήττα στο πρωτάθλημα με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να θέλει να δράσει προτού καταστραφεί για τα καλά η σεζόν.

Ο Ισπανός προπονητής μετά τη λήξη του αγώνα πήρε πάνω του την ευθύνη για την εικόνα και την ήττα από τη Χετάφε.

«Εγώ φταίω για αυτή την ήττα. Δεν μας επηρέασε η απουσία των Μπαπέ-Μπέλιγχαμ, είμαστε η Ρεάλ Μαδρίτης έχουμε αρκετούς παίκτες για να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Δεν θα ψάξω για δικαιολογίες. Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Απομένουν ακόμα 36 βαθμοί να διεκδικήσουμε και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος.

Χάσαμε μόνο τέσσερις βαθμούς, μπορούμε να προλάβουμε. Αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Στόχος μας είναι να μαζέψουμε τους 36 βαθμούς που απομένουν. Πρέπει να κερδίσουμε τον επόμενο αγώνα στο Βίγκο. Κανείς δεν τα παρατάει. Μην κατηγορείτε τους παίκτες, εγώ φταίω», είπε ο Αρμπελόα στη συνέντευξη Τύπου.