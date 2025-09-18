Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό: «Όλα είναι είναι φήμες, εμένα με ενδιαφέρει να δουλεύω για την Εθνική Ουκρανίας»

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ διέψευσε τα σενάρια που τον εμπλέκουν με τον Παναθηναϊκό, ξεκαθαρίζοντας ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να δουλεύει για την Εθνική Ουκρανίας.

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή, ωστόσο ο ίδιος δεν φαίνεται… ιδιαίτερα “ψημένος” να έρθει στην Ελλάδα για να αναλάβει τα ηνία του τριφυλλιού.

Ο Ουκρανός προπονητής μίλησε για όσα γράφονται στην Ελλάδα, διαψεύδοντας όλα τα σενάρια.

Όσα ανέφερε στο «ukrfootball.ua»:

Στον ελληνικό Τύπο γράφεται ότι ενδιαφέρεται για εσάς ο Παναθηναϊκός και ότι μπορεί να γίνετε ο νέος του προπονητής. Ισχύει κάτι τέτοιο;

«Ρωτήστε τους ίδιους, τους Έλληνες δημοσιογράφους, που τα γράφουν αυτά. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία· πώς θα μπορούσα να διαπραγματεύομαι με άλλον σύλλογο; Αυτά είναι όλα φήμες».

Εσάς θα σας ενδιέφερε πάντως μια προοπτική στον Παναθηναϊκό; Είναι άλλωστε ένας από τους μεγάλους συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Εμένα με ενδιαφέρει να δουλεύω με την Εθνική Ουκρανίας».