Ρισόν Χολμς: «Εγώ δεν πρόκειται να πνιγώ»

Ο Ρισόν Χολμς ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού στη νίκη με 84-71 επί της Βίρτους Μπολόνια στην 21η αγωνιστική της Euroleague και στην πρώτη του ανάρτηση μετά τον αγώνα, έστειλε… μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Ανεβάζοντας μία σειρά από φωτογραφίες του στο Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια, ο Ρισόν Χολμς έγραψε στο instagram τα εξής: «Όταν οι δύο επιλογές που έχεις είναι να βουλιάξεις ή να κολυμπήσεις, εγώ δεν πρόκειται να πνιγώ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός σέντερ έκανε τη διαφορά στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, έχοντας 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 τάπες και 1 κλέψιμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Richaun Holmes (@rich_holmes22)

Ο Χολμς αύξησε την αισιοδοξία των οπαδών του Παναθηναϊκού με την εμφάνισή του στη Euroleague.