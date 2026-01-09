Αθλητικά

Ρισόν Χολμς: «Εγώ δεν πρόκειται να πνιγώ»

Το μήνυμα του Αμερικανού σέντερ του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια
Ο Ρισόν Χολμς πανηγυρίζει κόντρα στη Βίρτους (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Ρισόν Χολμς πανηγυρίζει κόντρα στη Βίρτους (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ρισόν Χολμς ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού στη νίκη με 84-71 επί της Βίρτους Μπολόνια στην 21η αγωνιστική της Euroleague και στην πρώτη του ανάρτηση μετά τον αγώνα, έστειλε… μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Ανεβάζοντας μία σειρά από φωτογραφίες του στο Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια, ο Ρισόν Χολμς έγραψε στο instagram τα εξής: «Όταν οι δύο επιλογές που έχεις είναι να βουλιάξεις ή να κολυμπήσεις, εγώ δεν πρόκειται να πνιγώ».

Ο Αμερικανός σέντερ έκανε τη διαφορά στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, έχοντας 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 τάπες και 1 κλέψιμο.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Richaun Holmes (@rich_holmes22)

Ο Χολμς αύξησε την αισιοδοξία των οπαδών του Παναθηναϊκού με την εμφάνισή του στη Euroleague.

