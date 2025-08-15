Ρίτσαρντ Σιάο για Άλεξ Αντετοκούνμπο: «Πάμε αδερφέ»

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε από τον Άρη και ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, για να καλωσορίσει τον Έλληνα γκαρντ στην ομάδα.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο ανέλαβε πρόσφατα τον Άρη μετά και την παρότρυνση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις και έτσι, η απόκτηση του Άλεξ Αντετοκούνμπο, ενθουσίασε τον Ασιάτη επιχειρηματία.

“Πάμε αδερφέ” έγραψε ο Ρίτσαρντ Σιάο στο instagram, όπου και δημοσίευσε την ανακοίνωση του Άρη για την υπογραφή του μικρού αδερφού της οικογένειας Αντετοκούνμπο στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε πέρυσι στον ΠΑΟΚ.