Αθλητικά

Ρίτσαρντ Σιάο για Άλεξ Αντετοκούνμπο: «Πάμε αδερφέ»

Ανάρτηση για την υπογραφή του Άλεξ Αντετοκούνμπο στον Άρη
Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο με τον αδερφό του, Γιάννη στο ΣΕΦ (KLODIAN LATO
Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο με τον αδερφό του, Γιάννη στο ΣΕΦ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε από τον Άρη και ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, για να καλωσορίσει τον Έλληνα γκαρντ στην ομάδα.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο ανέλαβε πρόσφατα τον Άρη μετά και την παρότρυνση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις και έτσι, η απόκτηση του Άλεξ Αντετοκούνμπο, ενθουσίασε τον Ασιάτη επιχειρηματία.

“Πάμε αδερφέ” έγραψε ο Ρίτσαρντ Σιάο στο instagram, όπου και δημοσίευσε την ανακοίνωση του Άρη για την υπογραφή του μικρού αδερφού της οικογένειας Αντετοκούνμπο στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

rh

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε πέρυσι στον ΠΑΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo