Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: Με ντοπιέτα του Μάλεν έπιασαν τη Γιουβέντους στην τετράδα οι «τζιαλορόσι»

Η Ρόμα κέρδισε εύκολα την Κάλιαρι στο Ολιμπικο 2-0, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Serie A, χάρη στην τρομερή εμφάνιση και την ντοπιέτα του Ντόνιελ Μάλεν.

Ο Μάλεν άνοιξε το σκορ στο 25′ μετά από ασίστ του Μαντσίνι και στο 65′ σε κενή εστία «έγραψε» το τελικό 2-0 και έδωσε τρεις πολύτιμους βαθμούς στη Ρόμα στη μάχη της τετράδας.

Η ομάδα του Γκασπερίνι είναι στην πέμπτη θέση με 46 βαθμούς, όσυς ακριβώς έχει και η τέταρτη Γιουβέντους και οι δύο αναμένεται να έχουν μεγάλη μάχη μέχρι το φινάλε για τη θέση του Champions League.

Ο Τότι ήταν στο γήπεδο για να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα και για να φουντώσει τις φήμες επιστροφής του στο σύλλογο.