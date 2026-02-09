Αθλητικά

Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: Με ντοπιέτα του Μάλεν έπιασαν τη Γιουβέντους στην τετράδα οι «τζιαλορόσι»

Ο Ολλανδός επιθετικός πέτυχε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης
Ο Μάλεν
Ο Μάλεν πανηγυρίζει με τη φανέλα της Ρόμα/ REUTERS/Matteo Ciambelli

Η Ρόμα κέρδισε εύκολα την Κάλιαρι στο Ολιμπικο 2-0, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Serie A, χάρη στην τρομερή εμφάνιση και την ντοπιέτα του Ντόνιελ Μάλεν.

Ο Μάλεν άνοιξε το σκορ στο 25′ μετά από ασίστ του Μαντσίνι και στο 65′ σε κενή εστία «έγραψε» το τελικό 2-0 και έδωσε τρεις πολύτιμους βαθμούς στη Ρόμα στη μάχη της τετράδας.

Η ομάδα του Γκασπερίνι είναι στην πέμπτη θέση με 46 βαθμούς, όσυς ακριβώς έχει και η τέταρτη Γιουβέντους και οι δύο αναμένεται να έχουν μεγάλη μάχη μέχρι το φινάλε για τη θέση του Champions League.

Ο Τότι ήταν στο γήπεδο για να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα και για να φουντώσει τις φήμες επιστροφής του στο σύλλογο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
108
74
66
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo