Ρουί Βιτόρια: «Έχουμε φιλοδοξίες στο Europa League, δεν με τρομάζουν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού»

Ο Παναθηναϊκός έμαθε αντιπάλους στη League Phase του Europa League και o Ρουί Βιτόρια σχολίασε την κλήρωση της ομάδας του, υπογραμμίζοντας ότι οι “πράσινοι” έχουν υψηλούς στόχους στη διοργάνωση.

Ο Ρουί Βιτόρια τόνισε ότι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού δεν του προκαλούν κάποιο… φόβο και η ομάδα του θα “παλέψει” για τη διάκριση, αλλά σημείωσε ότι περιμένει να ολοκληρωθεί άμεσα και το ρόστερ του “τριφυλλιού”, αφού απομένουν σημαντικές μετεγγραφικές κινήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια

“Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα παλέψουμε πάρα πολύ για τους τρεις βαθμούς σε όλους τους αγώνες. Δεν μου αρέσει γενικότερα να βλέπω τις κληρώσεις με αυτή τη λογική, με αυτή τη σκέψη.

Θεωρώ πως όλες είναι καλές ομάδες, όλες έχουν περάσει έναν δύσκολο δρόμο για να φτάσουν ως τη League Phase του Europa League. Κάποιες από αυτές μπορεί να μην τις γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ως ονόματα, αλλά μπορεί να έχουν μία πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη, έχοντας κάνει πολλά πράγματα.

Μπορεί να μην μας γεμίζουν το μάτι, αλλά σίγουρα για να έχουν φτάσει εδώ έχουν μία ποιότητα, είναι καλές ομάδες. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι κι εμείς θα είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό το δύσκολο μονοπάτι που θα έχουμε μπροστά μας. Όλες οι ομάδες θα πρέπει να υπολογίσουν τον Παναθηναϊκό ως μια σοβαρή δύναμη και μία πολύ σοβαρή ομάδα. Θα είναι σίγουρα πολύ καλά παιχνίδια. Εμείς έχουμε φιλοδοξίες σ’ αυτή τη διοργάνωση και θα κάνουμε τα πάντα για τους τρεις βαθμούς σε κάθε αγώνα”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το αν η Ρόμα είναι η πιο δύσκολη ομάδα: “Η Ρόμα είναι πολύ γνωστή ομάδα, μία ομάδα που έρχεται από ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, όπως το ιταλικό. Από την άλλη, όσον αφορά το ranking στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας είχε την πιο υψηλή βαθμολογία. Κάτι δείχνει ότι βρίσκεται τόσο ψηλά στο ranking, έχει κάνει πάρα πολύ καλές πορείες τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εμείς πρέπει να αναλύσουμε όλες τις ομάδες όταν έρθει η στιγμή τους, να είμαστε προετοιμασμένοι για τους διαφορετικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το καθένα από αυτά τα παιχνίδια και πιστεύω θα τα καταφέρουμε πολύ καλά, θα είμαστε προετοιμασμένοι και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό”.

Για το αν τον κάνει να αισιοδοξεί ο τρόπος που αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα: “Μας δίνει ελπίδα, μας δίνει υπομονή. Είναι οι αντίπαλοι που εμένα προσωπικά δεν με τρομάζουν και πιστεύω ότι έχουμε πολλές δυνατότητες και πιθανότητες. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε πλέον ότι ξεκινά και το πρωτάθλημα, οπότε οι απαιτήσεις αυξάνονται.

Θα έχουμε ματς σε δύο ταμπλό, πρέπει να ολοκληρωθεί και το ρόστερ όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους αγώνες, ο καθένας ξεχωριστά όταν θα έρθει η ώρα του. Θα είναι μίαν απαιτητική σεζόν με πάρα πολλά παιχνίδια, γι’ αυτό θα χρειαστούμε όλους τους ποδοσφαιριστές, μία πολύ καλή οργάνωση, τη βοήθεια των φιλάθλων μας και νομίζω πως αν το κάνουμε αυτό και είμαστε ενωμένοι μάς περιμένει μία πολύ καλή σεζόν”.