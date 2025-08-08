Αθλητικά

ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον: Η σοκαριστική στιγμή που η χρυσή Ολυμπιονίκης χτυπά τον σύντροφό της στο αεροδρόμιο του Σιάτλ

Το “μεγάλο” όνομα του αμερικανικού στίβου συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία
H ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον
H ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον (ΦΩΤΟ Credit: Kirby Lee-Imagn Images/File Photo)

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο από την Daily Mail, το οποίο δείχνει την Αμερικανίδα Ολυμπιονίκη, ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον, να επιτίθεται στον σύντροφό της και να τον χτυπά, στο αεροδρόμιο του Σιάτλ των ΗΠΑ.

Θυμίζουμε ότι η χρυσή ολυμπιονίκης στα 4×100 στο Παρίσι συνελήφθη τον περασμένο μήνα στο διεθνές αεροδρόμιο του Σιάτλ και κρατήθηκε για 19 ώρες μετά από επίθεση στον σύντροφό της, τον Αμερικανό σπρίντερ, Κρίστιαν Κόουλμαν.

Το βίντεο από τον χώρο αναμονής του Διεθνούς Αεροδρομίου Σιάτλ δείχνει τη στιγμή που η Ρίτσαρντσον σπρώχνει επανειλημμένα τον φίλο της, δίνοντας του και κάποια χτυπήματα.

Το βίντεο δείχνει τη Ρίτσαρντσον να μπαίνει συνέχεια μπροστά στον Κόουλμαν, να τον σπρώχνει και να μην του επιτρέπει να απομακρυνθεί από κοντά της. Μάλιστα, δεν διστάζει να του δώσει και κάποια χτυπήματα στο κεφάλι.

Μια άλλη γωνία λήψης φαίνεται να δείχνει την Ρίτσαρντσον να πετάει ένα αντικείμενο –πιθανότατα τα ακουστικά της– στο κεφάλι του Κόουλμαν πριν απομακρυνθεί. Στη συνέχεια, το βίντεο εμφανίσει τον Αμερικανό σπρίντερ να μιλάει σε μια ομάδα αστυνομικών για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η Ρίτσαρντσον είπε στους αστυνομικούς ότι η διαμάχη των δυο ξεκίνησε επειδή ο Κόουλμαν της πήρε τα ακουστικά.

Αν τα χάσατε

Η Ρίτσαρντσον, χρυσή Ολυμπιονίκης στη σκυταλοδρομία το 2024 και ασημένια στα 100 μέτρα, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεση τέταρτου βαθμού. Τέθηκε υπό κράτηση για κάτι λιγότερο από 24 ώρες, πριν αφεθεί ελεύθερη.

Ο Κόουλμαν δεν έδωσε συνέχεια στο περιστατικό, ωστόσο το όνομα της 25χρονης Ρίτσαρντσον βρέθηκε στο επίκεντρο, λίγο πριν από Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που θα γίνει στο Τόκιο από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

