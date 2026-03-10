Αθλητικά

Σάκκαρη και Τσιτσιπάς θα αγωνιστούν μαζί στο μεικτό του Indian Wells

Και οι δύο έχουν αποκλειστεί από το μονό του τουρνουά στην Καλιφόρνια
Ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη
Ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη σε αγώνα του μεικτού των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισίου/ EUROKINISSI

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστούν παρέα στο μεικτό του Indian Wells, μιας και έχουν αποκλειστεί από το μονό του τουρνουά.

Η Σάκκαρη έχασε 2-0 από την Σφιόντεκ στον τρίτο γύρο και δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ενώ ο Τσιτσιπάς έχασε 2-1 από τον Σαποβάλοφ στο πρώτο του παιχνίδι στην Καλιφόρνια.

Ο Έλληνας τενίστας αγωνίζεται και στο διπλό ανδρών στο Indian Wells παρέα με τον Τζόκοβιτς και μάλιστα έχουν προκριθεί στους 16. Το ελληνικό δίδυμο θα κοντραριστεί με τους Νταλίνινα και Χατσάνοφ στον πρώτο γύρο του μεικτού (11/03/26, 04:00).

Ο Τσιτσιπάς λίγη ώρα πριν το μεικτό θα δώσει και παιχνίδι μαζί με τον Τζόκοβιτς (11/03/26, 23:30) με αντιπάλους τους Ριντερκνές και Βασερό.

