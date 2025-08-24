Αθλητικά

Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας υψηλού κινδύνου και το γιγαντιαίο πανό

Οι Τούρκοι ετοιμάζουν "καυτή" ατμόσφαιρα στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι η UEFA χαρακτήρισε αγώνα υψηλού κινδύνου τη ρεβάνς της Σαμσουνσπόρ με τον Παναθηναϊκό στην Τουρκία για τα πλέι οφ του Europa League.

Σε ιστοσελίδα που ασχολείται με τη Σαμσουνσπόρ, αναφέρεται ότι η UEFA χαρακτήρισε τη ρεβάνς «αγώνα υψηλού κινδύνου».

Την ίδια ώρα, οι Τούρκοι οπαδοί προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, η οποία θα γίνει στο στάδιο «19 Μαϊου», χωρητικότητας 33.000 θεατών.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media, οι φίλοι της Σαμσουνσπόρ έχουν φτιάξει ένα μεγάλο πανό στα χρώματα της ομάδας τους, μήκους 50 μέτρων και κάνουν, μάλιστα, ήδη και τις σχετικές δοκιμές εντός του σταδίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League, μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ.

