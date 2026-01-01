Αθλητικά

Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-0: «Λευκή» ισοπαλία με κερδισμένη την Άρσεναλ στην Premier League

Στο -4 από την Άρσεναλ έμεινε η Μάντσεστερ Σίτι στη «μάχη» του τίτλου
Μονομαχία στο Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Σίτι
Μονομαχία στο Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Σίτι / REUTERS/Scott Heppell

Η Μάντσεστερ Σίτι έχασε ένα… τσουβάλι γκολ σε ένα σπουδαίο παιχνίδι με τη Σάντερλαντ στην Premier League, αλλά έμεινε τελικά στην ισοπαλία με 0-0 και έχασε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά της από την Άρσεναλ στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σε ένα “ανοιχτό” ματς στην έδρα της δυνατής φέτος Σάντερλαντ, η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 6ο λεπτό του αγώνα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ως οφσάιντ και στη συνέχεια και οι δύο ομάδες σπατάλησαν πλήθος ευκαιριών για ένα γκολ, με τους “Πολίτες” να είναι πιο επικίνδυνοι, αλλά να μην καταφέρνουν να σκοράρουν.

Ως εκ τούτου, ξεκίνησαν το 2026 με απώλεια βαθμών και έμειναν στο -4 από την Άρσεναλ στην πρώτη θέση της Premier League, την ώρα που οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 7η θέση με τέσσερις βαθμούς λιγότερους από τη Λίβερπουλ στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας του αγγλικού πρωταθλήματος.

Αθλητικά
