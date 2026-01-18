Σαντίνο Αντίνο: «Μίλησα με Ταμπόρδα, ευχαριστώ Κοτσόλη, Μπενίτεθ και Αλαφούζο που με έφεραν στον Παναθηναϊκό»

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι πλέον στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα, τον Παναθηναϊκό και στις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο, ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν για να γίνει η μετεγγραφή του.

Στις δηλώσεις του στα ΜΜΕ στο αεροδρόμιο, ο Σαντίνο Αντίνο έδειξε ενημερωμένος για τον Παναθηναϊκό, αλλά και την Ελλάδα γενικότερα, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη μιλήσει με τον συμπατριώτη του, Βισέντε Ταμπόρδα.

Οι δηλώσεις του Σαντίνο

Για το πώς νιώθει που έγινε αυτή η μεταγραφή: «Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέφανο Κοτσόλη, τον προπονητή και τον πρόεδρο που μπόρεσαν να με φέρουν εδώ».

Για την αλλαγή σελίδας στην καριέρα του, την μεταγραφή στην Ευρώπη και τα όσα έγιναν με την Γοδόι Κρουζ: «Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό, που είναι ένας τόσο μεγάλος σύλλογος».

Για το αν έχει μιλήσει με κάποιον Αργεντινό: «Μίλησα λίγο με τον Ταμπόρδα, που μου είπε περισσότερο για την πόλη, για την Αθήνα».

Για το αν γνωρίζει την παράδοση που έχουν οι συμπατριώτες του στον Παναθηναϊκό: «Ναι, ξέρω κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντίνοι αναγνωρίζονται γιατί αφήνουν την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω θα έχω κι εγώ την ίδια δυνατότητα».

Για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό: «Τον στόχο που έχουμε όλοι. Τόσο στο Europa League όσο και στο Κύπελλο».