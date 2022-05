Ο Σαντιό Μανέ φαίνεται πως το πήρε… απόφαση και αποχωρεί από την Λίβερπουλ. Ο Σενεγαλέζος οδεύει προς την Μπάγερν Μονάχου.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση που κυκλοφορεί μετά τον τελικό του Champions League, πως ο επιθετικός της Λίβερπουλ Σάντιο Μανέ αποφάσισε να αφήσει τους “ρεντς” μετά από έξι χρόνια και να ενταχθεί στην Μπάγερν Μονάχου.

Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Σενεγαλέζος επιθετικός αφήνει τη Λίβερπουλ, θέλοντας στα 30 του χρόνια μια νέα πρόκληση στην καριέρα του!

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας έχει έρθει σε συμφωνία με τον ατζέντη του παίκτη, ενώ ο Σαντιό Μανέ (έχει συμβόλαιο με τους «κόκκινους» έως τον Ιούνιο του 2023), φέρεται να ενημέρωσε τον τεχνικό της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, για την απόφαση του.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί αυτή η μεγάλη μετεγγραφή. Ο Σάντιο Μανέ έχει παίξει 51 αγώνες με τη Λίβερπουλ αυτή την αγωνιστική περίοδο, σκοράροντας 23 γκολ και δίνοντας 5 ασίστ.

