ΣΕΦ: Το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε το διαγωνισμό για την αναβάθμιση του γηπέδου – Επαναπροκηρύσσεται το έργο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε το διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ και προκήρυξε ξανά το διαγωνισμό για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Αυτή η εξέλιξη θα καθυστερήσει την εκκίνηση των εργασιών στο ΣΕΦ. Το Ε’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσε παραλείψεις κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, με αποτέλεσμα να βάλει φρένο στο διαγωνισμό.

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Ο αρχικός διαγωνισμός είχε ξεκινήσει στις 4 Μαΐου με μειοδότη την ΤΕΚΑΛ, στην οποία το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατακύρωσε το έργο στις 5 Ιουνίου.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στα 24.800.000 ευρώ. Αυτό θα περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις τόσο στο κέλυφος του σταδίου όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του ΣΕΦ.

Στόχος είναι η αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτιρίου, αλλά και την αντιμετώπιση των φθορών που έχουν προκύψει λόγω παλαιότητας.

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Ο νέος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου στην έδρα του ΤΕΕ, ενώ την Πέμπτη (06/08/26) αποσφραγίστηκαν οι προσφορές.

Δεν ανησυχούν στον Ολυμπιακό

Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού όλοι παραμένουν ψύχραιμοι για δύο σημαντικούς λόγους.

Από τη μία θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στον νέο διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση και το έργο θα προχωρήσει χωρίς προβλήματα από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά.

Από την άλλη, το ιδιωτικό έργο στο γήπεδο του Φαλήρου, το οποίο αφορά άμεσα την ερυθρόλευκη ΚΑΕ, συνεχίζεται χωρίς κανένα απρόπτο.