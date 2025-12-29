Σελέν Ερντέμ και Φρόσω Δρακάκη έβγαλαν τα σακάκια τους και πάτησαν παρκέ στο Women’s All Star Game

Η γιορτή του μπάσκετ γυναικών έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου 2025 στο κλειστό γήπεδο των Ιωαννίνων, με το Women’s All-Star Game να κερδίζει το ενδιαφέρον και τις Σελέν Ερντέμ και Φρόσω Δρακάκη να “κλέβουν” την παράσταση.

Η Ελληνίδες παίκτριες της Α1 μπάσκετ γυναικών αντιμετώπισαν μία μικτή ομάδα ξένων παικτριών στο Women’s All-Star Game, με την Σελέν Ερντέμ και την Φρόσω Δρακάκη να είναι οι προπονήτριες στους δύο πάγκους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα σημείο του αγώνα όμως, οι δυο τους έβγαλαν τα σακάκια και πάτησαν παρκέ, συμμετέχοντας στο Women’s All-Star Game 2025, με την Τουρκάλα τεχνικό του Παναθηναϊκού να… κερδίζει τη μάχη, καταφέρνοντας να σκοράρει για την Team World.

Η ομάδα με τις ξένες παίκτριες της Α1 γυναικών του ελληνικού μπάσκετ πήραν τελικά και τη φιλική νίκη με 117-103 σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για το Women’s All-Star Game 2025.