Σενεγάλη – Αίγυπτος 1-0: Ο «κεραυνός» του Μανέ απέκλεισε τους «Φαραώ» του Σαλάχ και έστειλε στην εθνική του στον τελικό του Copa Africa

Η πρωταθλήτρια Αφρικής το 2021, Σενεγάλη, έκανε τη μίνι-έκπληξη καθώς νίκησε την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό του Copa Africa κι εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (18.01.2026), όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Νιγηρία.

Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι και έδωσε την πρόκριση στην Σενεγάλη, σημείωσε ο ηγέτης της ομάδας, Σαντιό Μανέ, με τρομερό σουτ στο 78′.

Έτσι, η Σενεγάλη θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας της, στην τέταρτή συμμετοχή της σε τελικό.