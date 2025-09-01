Σερβία – Τσεχία 82-60: Πήρε ξεκούραστη νίκη πριν τον τελικό πρωτιάς με την Τουρκία στον όμιλο του Eurobasket

Η Σερβία επικράτησε άνετα της Τσεχίας με 82-60 για το Group A του Eurobasket 2025 και ετοιμάζεται για τελικό πρωτιάς του A γκρουπ με την έτερη αήττητη, Τουρκία την προσεχή Τετάρτη (03.09.2025), στο πλαίσιο της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της πρώτης φάσης.

Κορυφαίοι για τους Σέρβους ήταν οι Αβράμοβιτς (14π, 8 ριμπ), Μιλουτίνοφ (12π, 7 ριμπ) και Πετρούσεφ (13π), ενώ ο Γιόκιτς αρκέστηκε σε 6 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, σε 18 λεπτά συμμετοχής. Από την άλλη, για την Τσεχία, η οποία παραμένει στην τελευταία θέση του και χωρίς νίκη, διψήφιος ήταν μόνο ο Μπόχατσικ (12π).

Ένα ιδανικό πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τη Σερβία. Η ομάδα του Πέσιτς πάτησε… γκάζι σε αυτό το διάστημα, αφήνοντας την Τσεχία στο -22 (27-5 στο 10΄). Αυτή η διαφορά ήταν αρκετή για να μετατρέψει σε περίπατο το υπόλοιπο της αναμέτρησης για τους νικητές, μέχρι το τελικό 82-60.

Τα δεκάλεπτα: 27-5, 45-23, 61-43, 82-60

ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεβ 13 (5/7 δίποντα), Ν. Γιόβιτς 10 (6 ριμπάουντ), Μαρίνκοβιτς 7 (1/4 τρίποντα), Βούκσεβιτς 5 (5 ριμπάουντ), Ντόμπριτς 1, Γιόκιτς 6 (7 ριμπάουντ), Μίτσιτς 7 (1/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Γκούντουριτς 3 (4 ριμπάουντ), Σ. Γιόβιτς 4 (6 ασίστ), Αβράμοβιτς 14 (1/4 τρίποντα, 8 ασίστ), Μιλουτίνοβ 12 (7 ριμπάουντ)

ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 9 (3/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χρούμπαν 3 (1/2 τρίποντα), Κέιβαλ, Πέτερκα 4 (4 ριμπάουντ), Μπόχατσικ 12 (4/7 τρίποντα), Σέχναλ 5 (9 ασίστ), Κρίβανεκ, Κρέιτσι 7 (6 ριμπάουντ), Κριζ 6, Μπαλίντ 2, Σβόμποντα 8, Κίζλινκ 4

Τα ομαδικά στατιστικά της Σερβίας: 27/35 δίποντα, 3/21 τρίποντα, 19/29 βολές, 45 ριμπάουντ (9 επιθετικά – 36 αμυντικά), 28 ασίστ, 17 λάθη, 10 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Τσεχίας: 11/28 δίποντα, 12/44 τρίποντα, 2/2 βολές, 34 ριμπάουντ (12 επιθετικά – 22 αμυντικά), 20 ασίστ, 15 λάθη, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ