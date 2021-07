Γίνεται… κάτοικος Γαλλίας. Ο Σέρχο Ράμος άφησε την Ρεάλ Μαδρίτης και σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, έδωσε τα… χέρια με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σε οριστική συμφωνία με τον Σέρχιο Ράμος, για διετές συμβόλαιο, φέρεται πως ήρθε η παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ Μοχάμεντ Μπουχαφσί και το «rmc sport».

Μάλιστα, αναφέρεται πως ο αδερφός – εκπρόσωπος του παίκτη βρίσκεται ήδη στην πρωτεύουσα της Γαλλίας και ολοκλήρωσε τη συμφωνία των δυο πλευρών. Ο Σέρχιο Ράμος αναμένεται τις επόμενες ημέρες να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Θυμίζουμε ότι ο Σέρχιο Ράμος αποχώρησε από την Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 16 χρόνια, έχοντας κατακτήσει τα… πάντα! Έχει αγωνιστεί 180 φορές με την εθνική Ισπανίας, έχοντας σκοράρει 23 γκολ.

