Σοβαρά επεισόδια στο Μαρακανά ανάμεσα σε οπαδούς της Λανούς και την αστυνομία

Στην αναμέτρηση Φλουμινένσε – Λανούς για το Copa Sundamericana οι οπαδοί των φιλοξενούμενων δημιούργησαν εκτεταμένα επεισόδια στις κερκίδες του Μαρακανά, με την αστυνομία της Βραζιλίας να επεμβαίνει για να σταματήσει την ένταση.

Ο αγώνας καθόριζε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης και στο ημίχρονο οι οπαδοί της Λανούς ξεκίνησαν την ένταση στον προθάλαμο του γηπέδου. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ για να λήξουν τα επεισόδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“LACRAS”



Porque así es cómo golpeaba la policía brasileña a los hinchas de Lanús en el Maracaná. Después no quieren que seamos racistas con estos simios hijos de re mil putas, la re putísima madre que los re contra parió, no los quiero insultar.

pic.twitter.com/deMV52TwoC — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 24, 2025

Argentinian side Lanús travelled to Rio de Janeiro last night to face Fluminense in their Copa Sudamericana quarter-final. Lanús won the tie but as always there was violence between the Brazilian local police and travelling Argentinian fans pic.twitter.com/6HqzYzt4KB — Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) September 24, 2025

Ο διαιτητής αποφάσισε να συνεχιστεί η αναμέτρηση, παρά το αίτημα των παικτών της Λανούς να διακοπεί ο αγώνας. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Αργεντίνοι πήραν την πρόκριση για τους «4» του Copa Sundamericana.