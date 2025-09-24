Αθλητικά

Σοβαρά επεισόδια στο Μαρακανά ανάμεσα σε οπαδούς της Λανούς και την αστυνομία

Χαμός στη Βραζιλία με σύγκρουση οπαδών στις κερκίδες
Οι οπαδοί της Λανούς
Οι οπαδοί της Λανούς συγκρούστηκαν με την αστυνομία/φωτογραφία από X

Στην αναμέτρηση Φλουμινένσε – Λανούς για το Copa Sundamericana οι οπαδοί των φιλοξενούμενων δημιούργησαν εκτεταμένα επεισόδια στις κερκίδες του Μαρακανά, με την αστυνομία της Βραζιλίας να επεμβαίνει για να σταματήσει την ένταση. 

Ο αγώνας καθόριζε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης και στο ημίχρονο οι οπαδοί της Λανούς ξεκίνησαν την ένταση στον προθάλαμο του γηπέδου. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ για να λήξουν τα επεισόδια.

 

Ο διαιτητής αποφάσισε να συνεχιστεί η αναμέτρηση, παρά το αίτημα των παικτών της Λανούς να διακοπεί ο αγώνας. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Αργεντίνοι πήραν την πρόκριση για τους «4» του Copa Sundamericana.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo