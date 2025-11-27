Σπανούλης για Ρογκαβόπουλο: «Από τον Ρογκαβόπουλο εξαρτάται το αν είναι στην Εθνική, πολυτέλεια αν συνεχίσει ο Σλούκας»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δήλωσε διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, με τον Βασίλη Σπανούλη να υποστηρίζει ότι η πόρτα της γαλανόλευκης είναι ανοιχτή για όλους.

Μετά το τέλος του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Ρουμανία, ο Βασίλης Σπανούλης αποθέωσε τους παίκτες του για την εξαιρετική εμφάνιση, ενώ υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι αν ο Κώστας Σλούκας θέλει να συνεχίσει να παίζει, θα είναι πολυτέλεια για το ελληνικό μπάσκετ

Όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης

“Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το επιτελείο μου προετοίμασε εξαιρετικά την ομάδα αυτές τις τρεις ημέρες και οι παίκτες μου εκτέλεσαν το αγωνιστικό πλάνο, με 29 ασίστ, έλεγχο στα ριμπάουντ και πολύ καλή ομαδική δουλειά απέναντι στον Ράσελ, για να τον σταματήσουμε, καθώς είναι ο κορυφαίος παίκτης της Ρουμανίας. Γενικά είχαμε πολύ καλή εικόνα και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Η ομάδα έχει ψυχολογία. Έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος από τις πλάτες. Δεν έχει σημασία που κάποια από τα παιδιά δεν ήταν μαζί μας το καλοκαίρι, γιατί νομίζω ότι αυτή η αύρα κυκλοφορεί παντού στο ελληνικό μπάσκετ. Τα παιδιά έπαιξαν ακριβώς με τον τρόπο που θέλουμε να παίζουμε. Ήμασταν πολύ επιθετικοί, χωρίς εγωισμό και έτοιμοι να πασάρουμε την μπάλα. Είχαμε τρομακτική ενέργεια, πολύ καλό κλίμα και αύρα. Πραγματικά όλοι όσοι έπαιξαν βοήθησαν την ομάδα.

Πλέον όλοι θέλουν να έρθουν στην ομάδα. Όλοι νιώθουν μια ζεστασιά εδώ πέρα. Ευχαριστούμε και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που μας έδωσαν τους παίκτες. Πλέον υπάρχει μια αύρα και όλοι μπαίνουν και παίζουν καλά. Όλοι νιώθουν μέρος αυτής της ομάδας. Και όπως έχω πει από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα την Εθνική, η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που ήταν στο προηγούμενο τρουρνουά, ότι θα είναι και στο επόμενο. Εξαρτάται από την εξέλιξή του και από το πώς παίζει.

Πιστεύω και ο Περσίδης και ο Μήτρου-Λονγκ ήταν εξαιρετικοί. Ο Ελάιτζα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, βελτιώνεται, είναι δουλευταράς, εξελίσσεται. Και ο Νίκος είναι ένα παράδειγμα ότι ποτέ δεν πρέπει να σταματήσεις να δουλεύεις και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Σε μια ηλικία που άλλοι θα πήγαιναν προς τα κάτω, αυτός κάνει την καλύτερη χρονιά της ζωής του. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας. Του αξίζουν συγχαρητήρια και για τον τρόπο που παίζει και για αυτό που πρεσβεύει ως χαρακτήρας. Είναι ένα παράδειγμα για μερικά πιο νέα παιδιά που ίσως νομίζουν ότι το μπάσκετ έχει τελειώσει για αυτούς επειδή έχουν φτάσει 25-26. Είναι μια ελπίδα ότι πρέπει να συνεχίσουν να προσπαθούν γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει η ώρα σου.

Γιατί να μην ισχύει ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για τον Ρογκαβόπουλο; Είναι προσωπική επιθυμία του καθενός. Από εκεί και πέραν όταν κάποιος δεν είναι εδώ και κάποιος άλλος παίζει καλά, σίγουρα έχει προβάδισμα. Ο Νίκος είναι ένα κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά πρέπει να έρθει να παίξει. Δεν ήρθε δύο καλοκαίρια και τώρα πάλι στο παράθυρο. Πρέπει να έρθει να παίξει. Τον περιμένουμε. Από αυτόν εξαρτάται.

Ο καθένας έχει την ευκαιρία του. Δουλεύουν, εξελίσσονται όλα τα παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά που συνεχίζουν να παίζουν καλά και στις ομάδες τους. Ο Σλούκας αν θέλει να συνεχίσει να παίζει, είναι πολυτέλεια για το ελληνικό μπάσκετ να συνεχίζει να το κάνει και να βοηθάει την ομάδα. Είχε ένα εξαιρετικό καλοκαίρι, όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πιστεύω ότι αγαπούν την Εθνική και το κάνουν με την καρδιά τους. Αυτό με κάνει πραγματικά περήφανο”.