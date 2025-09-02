Σπανούλης μετά την ήττα της Εθνικής στο Eurobasket: Τα σενάρια είναι για εσάς – Τι είπε για Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκη

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την ήττα της Ελλάδας από την Βοσνία (80-77) και αναφέρθηκε στη νευρικότητα που έβγαλε η Εθνική στο ματς -την οποία συνήθως παρουσιάζει στα νοκ-άουτ- τονίζοντας ότι οι διεθνείς “έχασαν το μυαλό” τους.

Παράλληλα, ο Βασίλης Σπανούλης δεν θέλησε να αναφερθεί σε “σενάρια” πρόκρισης, αναφέροντας ότι ο στόχος της Εθνικής μπάσκετ είναι να περάσει στην επόμενη φάση του Ευρωμπάσκετ, κάτι που της αξίζει.

Θυμίζουμε ότι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Βοσνία και ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε το update για την κατάστασή τους ενόψει του αγώνα με την Ισπανία, που θα κρίνει την πρωτιά, αναφέροντας ότι θα είναι διαθέσιμοι!

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε…

Για την πρώτη ήττα της Εθνικής: “Όπως είπες, ξεκινήσαμε πολύ καλά. Κάπου στο β’ δεκάλεπτο χάσαμε το μυαλό μας και γίναμε νευρικοί που δεν θα έπρεπε. Συνήθως τη νευρικότητα την βγάζουμε στα νοκ-άουτ παιχνίδια, οπότε είναι ένα πολύ καλό μάθημα για τη συνέχεια και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει.”

Για το τι έφταιξε και ηττήθηκε η Εθνική: “Πιστεύω χάσαμε το μυαλό μας χωρίς λόγο και όταν χάνεις το μυαλό σου στο μπάσκετ, είσαι σε λάθος θέσεις στην άμυνα, παίζεις χωρίς ενέργεια στην επίθεση και γκρινιάζεις συνεχώς. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και όλο αυτό μας έβγαλε εκτός παιχνιδιού.

Για τα σενάρια που θέλουν την Εθνική στην πρώτη θέση με νίκη επί της Ισπανίας: “Αυτά τα σενάρια είναι για εσάς, δεν είναι για εμάς. Εμείς θέλουμε να πάμε στην επόμενη φάση. Το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια. Θέλουμε να παίξουμε σωστό μπάσκετ, όταν δεν παίζουμε σωστά και κάνουμε λάθη, να μαθαίνουμε από αυτά. Στο τέλος αν αξίζουμε θα προχωρήσουμε. Πιστεύω καμία ομάδα δεν έχει περάσει αήττητη στην ιστορία της διοργάνωσης, αλλά κάθε τέτοια ήττα που γίνεται στον πρώτο γύρο και δεν είναι επώδυνη, μπορεί να σε βοηθήσει στη συνέχεια, αν είμαστε σωστοί, θα τη λάβουμε σωστά.”

Για τις απουσίες Γιάννη και Λαρεντζάκη και πότε θα επιστρέψουν: ”Περιμένουμε και τα δύο παιδιά (τον Γιάννη και τον Γιαννούλη) να παίξουν την Πέμπτη. Το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε την ανατροπή, όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα και όχι τώρα στον πρώτο γύρο.”