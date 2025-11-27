Σπανούλης: Το χάλκινο μετάλλιο έφερε μια νέα πνοή, φαίνεται η αύρα της ομάδας

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα που είχε η Εθνική Ελλάδας στο παιχνίδι με τη Ρουμανία.

Η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τη Ρουμανία με 91-64 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τον Βασίλη Σπανούλη να τονίζει τη σημασία του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ που αλλάζει την αύρα της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη

Για την ικανοποίησή του: “Δεν μπορούμε να μην είμαστε ικανοποιημένοι, βάλαμε 90 πόντους και φάγαμε 60. Όλους τους στόχους τους πετύχαμε. Είχαμε βάλει ένα πλάνο για αυτή τη μίνι προετοιμασία. Θέλω να ευχαριστήσω το επιτελείο μου που έκανε εξαιρετική δουλειά για να προετοιμάσουμε την ομάδα. Τα παιδιά ήταν έτοιμα και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό όλες αυτές τις μέρες.

Πραγματικά, ήταν μια εξαιρετική εικόνα. Κάναμε 29 ασίστ, ενώ οι περισσότεροι δεν παίζουν μεταξύ τους. Αλλά η Εθνική ομάδα είναι όλοι οι παίκτες, όχι μόνο αυτοί που παίζουν στα Ευρωμπάσκετ, αλλά και όλοι αυτοί που απαρτίζουν την ομάδα και στα παράθυρα και σε όλες τις διοργανώσεις. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είμαι ευχαριστημένος και που ευχαριστήσαμε τον κόσμο που ήρθε να μας δει“.

Για τον κόσμο που έχει “ζεσταθεί” μετά το χάλκινο: “Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Το θέλαμε πάρα πολλά χρόνια,16χρόνια. Πιστεύω φέραμε μια νέα πνοή, φαίνεται η αύρα της ομάδας. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας παρακολουθήσει. Πραγματικά εύχομαι στο μέλλον να ζήσουμε και στο μέλλον αντίστοιχες επιτυχίες”.

Για την αναμέτρηση με την Πορτογαλία: “Εντάξει είναι διαφορετική ομάδα. Θα προετοιμαστούμε“.