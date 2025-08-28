Σπανούλης: Βγάζω το καπέλο στον Θανάση Αντετοκούνμπο, κέρδισε τη θέση του στην Εθνική με εκπληκτική προετοιμασία

Ο Βασίλης Σπανούλης αποθέωσε τον Θανάση Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας στην πρεμιέρα της στο Eurobasket, “έβγαλε το καπέλο” στον Θανάση Αντετοκούνμπο για την εξαιρετική παρουσία του στην προετοιμασία, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τον αδερφό του, Κώστα.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη στη συνέντευξη Τύπου

“Είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι αμυντικά, επιθετικά είχαμε καλές και κάποιες όχι καλές στιγμές. Ο Κώστας έκανε πολύ καλή δουλειά ακόμα και χωρίς να σκοράρουν, ο Παπανικολάου ήταν εκπληκτικός, όλα τα παιδιά έκαναν καλή δουλειά. Η ομάδα μπορεί να τρέξει, να σουτάρει και πρέπει να βρούμε λύσεις για να σκοράρουμε περισσότερο στο επιθετικό τρανζίσιον.

Έχω 12 παίκτες και μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικά σχήματα στο παρκέ. Πρέπει όλοι να έχουν τον ρόλο τους και να δίνουν κάτι στην ομάδα.

Πολλές φορές μπορείς να έχεις ασίστ και πολλές φορές μπορείς να έχεις το πλεονέκτημα για κάποιον παίκτη στο ένας εναντίον ενός. Γενικά έχουμε καλή συγκομιδή στις ασίστ στα φιλικά.

Είμαστε μια ομάδα, ο Γιάννης είναι ο Γιάννης, αλλά όλοι έχουμε πολύ καλή χημεία.

Ο Θανάσης είχε σοβαρό τραυματισμό πριν από 15 μήνες, αλλά είναι εκπληκτικός αθλητής και είναι ένα παιδί που δίνει τα πάντα για την ομάδα. Είχαμε μια συζήτηση πριν κληθεί στην Εθνική και του είπα ότι εξαρτάται από εκείνον. Μπορεί να μείνεις μία ή 15 ημέρες ή και να μείνεις στην ομάδα. Δεν κάνω χάρες εδώ, ο Θανάσης κέρδισε τη θέση του, πάλεψε, μας έδωσε πάθος, είναι καλός συμπαίκτης, είναι ομιλητικός. Παίζει για να νικήσει, δεν τον ενδιαφέρουν τα στατιστικά. Του βγάζω το καπέλο. Έκανε εκπληκτική προετοιμασία και κέρδισε τη θέση του εδώ”.