Ελλάδα – Ιταλία 75-66: Άνετη πρεμιέρα για τη γαλανόλευκη στο Eurobasket 2025

Σαρωτικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 31 πόντους
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Eurobasket
Τρίτος όμιλος
75 - 66
Tελικό
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI

Eθνική μπάσκετ της Ελλάδας έκανε ιδανική πρεμιέρα στο Eurobasket 2025, επικρατώντας της Ιταλίας με 75-66 στην πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου στη Λεμεσό.

23:30 | 28.08.2025
Καλή συνέχεια από το newsit.gr
23:30 | 28.08.2025
31 πόντους από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
23:30 | 28.08.2025
Πρώτο βήμα πρόκρισης για τη γαλανόλευκη με άνετη νίκη
23:28 | 28.08.2025
Τέλος αγώνα! Ελλάδα - Ιταλία 75-66
23:24 | 28.08.2025

75-66 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

23:22 | 28.08.2025

73-66 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

23:22 | 28.08.2025
50 δευτερόλεπτα ακόμα. Τάιμ άουτ από τον Σπανούλη
23:21 | 28.08.2025

71-66 από τον Σπανιόλο

23:20 | 28.08.2025

71-64 από τον Σπανιόλο

23:18 | 28.08.2025

71-62 με 1/2 βολές του Φοντέκιο

23:18 | 28.08.2025

Φοβερός ο Θανάσης σήμερα

23:17 | 28.08.2025
71-61 με τρίποντο του Θανάση Αντετοκούνμπο!
23:16 | 28.08.2025

68-61 με 1/2 βολές του Μέλι

23:15 | 28.08.2025

68-60 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

23:15 | 28.08.2025
Τέσσερα λεπτά ακόμα! Τάιμ άουτ από τον Σπανούλη
23:11 | 28.08.2025

66-60 με τρίποντο του Φοντέκιο

23:10 | 28.08.2025

66-57 με κάρφωμα του Νιάνγκ

23:10 | 28.08.2025
Στους 25 πόντους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
23:10 | 28.08.2025
66-55 μπροστά η Ελλάδα
23:08 | 28.08.2025
5:40 ακόμα για το φινάλε του αγώνα
23:08 | 28.08.2025

66-53 με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

23:07 | 28.08.2025

64-53 από τον Νιάνγκ

23:07 | 28.08.2025

64-51 με τρίποντο του Λαρεντζάκη

23:06 | 28.08.2025

61-51 με τρίποντο του Νιάνγκ

23:06 | 28.08.2025

61-48 με 1/2 βολές του Τόμπσον

23:04 | 28.08.2025

Αντιαθλητικό φάουλ του Μήτογλου στον Τόμπσον

23:01 | 28.08.2025

61-47 από τον Ντόρσεϊ

23:01 | 28.08.2025

59-47 με τρίποντο του Τολιόπουλου

22:59 | 28.08.2025

56-47 από τον Τόμπσον

22:59 | 28.08.2025
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
22:56 | 28.08.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ελλάδα - Ιταλία 56-45

Διψήφια διαφορά και πάλι για τη γαλανόλευκη

22:55 | 28.08.2025

56-45 με 1/2 βολές του Ρίτσι

22:54 | 28.08.2025

56-44 από τον Ντόρσεϊ

22:52 | 28.08.2025

54-44 με 2/2 βολές του Μήτογλου

22:49 | 28.08.2025

52-44 με 1/2 βολές του Ρίτσι

22:48 | 28.08.2025

Ο Νιάγκ κάρφωσε μπροστά στον Θανάση για το 52-43

22:46 | 28.08.2025

52-41 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

22:45 | 28.08.2025
Φοβερός Θανάσης σε άμυνα και επίθεση! Πήρε το επιθετικό φάουλ από τον Μέλι
22:45 | 28.08.2025

50-41 από τον εκρηκτικό Θανάση Αντετοκούνμπο

22:44 | 28.08.2025

Χάνει τη βολή ο Σλούκας

22:43 | 28.08.2025

Τεχνική ποινή στον Φοντέκιο

22:40 | 28.08.2025

48-41 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο

22:39 | 28.08.2025

47-41 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

22:38 | 28.08.2025

45-41 με 3/3 βολές του Γκαλινάρι

22:34 | 28.08.2025

45-38 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο

22:34 | 28.08.2025

43-38 από τον Σπανιόλο

22:33 | 28.08.2025

43-36 με νέο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

22:32 | 28.08.2025

41-36 με καλάθια από Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντιούφ

22:31 | 28.08.2025

39-34 με τρίποντο του Σλούκα

22:30 | 28.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος

36-34 από τον Ντιουφ

22:16 | 28.08.2025
Όλα ανοιχτά στο δεύτερο ημίχρονο στη Λεμεσό
22:15 | 28.08.2025

Μικρή διαφορά με βάση την εικόνα της αναμέτρησης

22:12 | 28.08.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου! Ελλάδα - Ιταλία 36-32
22:08 | 28.08.2025

36-32 με 2/2 βολές του Σπανιόλο

22:08 | 28.08.2025

36-30 από τον Μέλι

22:07 | 28.08.2025

36-28 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

22:04 | 28.08.2025

Η Εθνική Ελλάδας βγάζει μεγάλη ενέργεια στην άμυνα. Έχουμε "κολλήσει" στην επίθεση

22:04 | 28.08.2025

34-28 με κάρφωμα του Μέλι

22:03 | 28.08.2025

34-26 από τον Μήτογλου

22:02 | 28.08.2025

32-26 μειώνει ο Νιαγκ

22:02 | 28.08.2025
Πέντε λεπτά ακόμα για το φινάλε του ημιχρόνου
21:59 | 28.08.2025

32-24 με 1/2 βολές του Μέλι

21:59 | 28.08.2025

32-23 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

21:59 | 28.08.2025

30-23 απαντάει με τρίποντο ο Παγιόλα

21:58 | 28.08.2025

30-20 με τρίποντο του Κώστα Σλούκα

21:57 | 28.08.2025

27-20 με 2/2 βολές του Γκαλινάρι

21:57 | 28.08.2025

27-18 απαντάει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μόλις επέστρεψε στο παρκέ

21:55 | 28.08.2025

25-18 με τρίποντο του Μέλι!

21:53 | 28.08.2025

25-15 με μία βολή του Σλούκα, μετά από τεχνική ποινή στον προπονητή των Ιταλών

21:52 | 28.08.2025

24-15 με τρίποντο του Γκαλινάρι

21:52 | 28.08.2025

24-12 από τον Τολιόπουλο

21:52 | 28.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:50 | 28.08.2025

Διψήφια διαφορά για τη γαλανόλευκη που είναι εξαιρετική σε άμυνα και επίθεση

21:50 | 28.08.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ελλάδα - Ιταλία 22-12
21:47 | 28.08.2025

22-12 με τρίποντη βόμβα του Τολιόπουλου

21:47 | 28.08.2025
Τάιμ άουτ για τους Ιταλούς! Ξεφύγαμε με 7 πόντους
21:45 | 28.08.2025

19-12 με τρίποντο του Παπανικολάου!

21:44 | 28.08.2025

16-12 με 1/2 βολές του Θανάση Αντετοκούνμπο

21:44 | 28.08.2025
Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο στο παρκέ
21:43 | 28.08.2025

15-12 με τρομερό κάρφωμα του Αντετοκούνμπο!

21:43 | 28.08.2025

13-12 από τον Μέλι. Περνάει πολύ εύκολα τον Μήτογλου

21:42 | 28.08.2025

13-10 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:41 | 28.08.2025

11-10 με 1/2 βολές του Μήτογλου

21:40 | 28.08.2025

10-10 με τρίποντο του Παγιόλα

21:38 | 28.08.2025

10-7 με 2/2 βολές του Μήτογλου

21:37 | 28.08.2025

8-7 με τρίποντο του Μέλι

21:37 | 28.08.2025

8-4 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:33 | 28.08.2025

6-4 με 2/3 βολές του Ντόρσεϊ. Είχε κερδίσει φάουλ σε προσπάθεια τριών πόντων

21:33 | 28.08.2025

4-4 ισοφαρίζει ο Μέλι

21:32 | 28.08.2025

4-2 με τρομερό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

21:31 | 28.08.2025

2-2 απαντάει η Ιταλία

21:31 | 28.08.2025

2-0 από τον Κώστα Σλούκα

21:31 | 28.08.2025
Ξεκινάμε!
21:26 | 28.08.2025
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
21:24 | 28.08.2025
Οι πεντάδες των δύο ομάδων

Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννης και Μήτογλου οι πέντε πρώτοι της Ελλάδας. Παγιόλα, Σπανιόλο, Φοντέκιο, Μέλι και Ντιουφ στο αρχικό σχήμα της Ιταλίας.

21:23 | 28.08.2025
Κατάμεστο το γήπεδο!

Οι Έλληνες και οι Κύπριοι οπαδοί έχουν γεμίσει κάθε γωνιά του γηπέδου

21:22 | 28.08.2025
Πάμε Ελλάδα!
21:21 | 28.08.2025
Πανέτοιμος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
21:20 | 28.08.2025
Η δωδεκάδα της Ιταλίας

Γκαλινάρι, Μέλι, Φοντέκιο, Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο, Πρόσιντα, Νιανγκ, Σπίσου, Ντιουφ, Ακέλε και Παγιόλα οι 12 του Ποτσέκο.

21:20 | 28.08.2025
Η δωδεκάδα της Ελλάδας

Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου,  Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Μήτογλου οι 12 του Σπανούλη.

21:19 | 28.08.2025

Στο παρκέ για το ζέσταμά τους οι 12 παίκτες της Εθνικής, υπό τους ήχους του Final Countdown

21:19 | 28.08.2025
Ο Μαμουκελασβίλι στο Γεωργία - Ισπανία
Γεωργία – Ισπανία 83-69: Πρώτη βόμβα στο Eurobasket 2025 δια χειρός Μαμουκελασβίλι
Τραγικό πρόσωπο παρουσίασαν οι Ισπανοί, με τους Γεωργιανούς να στήνουν πάρτι κάτω από τα καλάθια
21:18 | 28.08.2025
REUTERS
Βοσνία – Κύπρος 91-64: Εύκολο έργο για τους Βόσνιους στην πρεμιέρα τους στο Eurobasket 2025
Μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, με τους Βόσνιους να κάνουν περίπατο στη Λεμεσό
21:18 | 28.08.2025
Στις αναμετρήσεις του ομίλου που προηγήθηκαν, η Γεωργία σόκαρε την Ισπανία, ενώ η Βοσνία έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Κύπρο
21:17 | 28.08.2025
Η γαλανόλευκη θέλει να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στη Λέμεσο

Στόχος της είναι να βάλει γερές βάσεις για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου, η οποία θα της "φτιάξει" το μονοπάτι μέχρι τη ζώνη των μεταλλίων

21:16 | 28.08.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025 κόντρα στην Ιταλία

Αθλητικά
