Ελλάδα – Ιταλία 75-66: Άνετη πρεμιέρα για τη γαλανόλευκη στο Eurobasket 2025

H Eθνική μπάσκετ της Ελλάδας έκανε ιδανική πρεμιέρα στο Eurobasket 2025, επικρατώντας της Ιταλίας με 75-66 στην πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου στη Λεμεσό.
75-66 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
73-66 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
71-66 από τον Σπανιόλο
71-64 από τον Σπανιόλο
71-62 με 1/2 βολές του Φοντέκιο
Φοβερός ο Θανάσης σήμερα
68-61 με 1/2 βολές του Μέλι
68-60 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
66-60 με τρίποντο του Φοντέκιο
66-57 με κάρφωμα του Νιάνγκ
66-53 με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
64-53 από τον Νιάνγκ
64-51 με τρίποντο του Λαρεντζάκη
61-51 με τρίποντο του Νιάνγκ
61-48 με 1/2 βολές του Τόμπσον
Αντιαθλητικό φάουλ του Μήτογλου στον Τόμπσον
61-47 από τον Ντόρσεϊ
59-47 με τρίποντο του Τολιόπουλου
56-47 από τον Τόμπσον
Διψήφια διαφορά και πάλι για τη γαλανόλευκη
56-45 με 1/2 βολές του Ρίτσι
56-44 από τον Ντόρσεϊ
54-44 με 2/2 βολές του Μήτογλου
52-44 με 1/2 βολές του Ρίτσι
Ο Νιάγκ κάρφωσε μπροστά στον Θανάση για το 52-43
52-41 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
50-41 από τον εκρηκτικό Θανάση Αντετοκούνμπο
Χάνει τη βολή ο Σλούκας
Τεχνική ποινή στον Φοντέκιο
48-41 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
47-41 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
45-41 με 3/3 βολές του Γκαλινάρι
45-38 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
43-38 από τον Σπανιόλο
43-36 με νέο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
41-36 με καλάθια από Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντιούφ
39-34 με τρίποντο του Σλούκα
36-34 από τον Ντιουφ
Μικρή διαφορά με βάση την εικόνα της αναμέτρησης
36-32 με 2/2 βολές του Σπανιόλο
36-30 από τον Μέλι
36-28 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Η Εθνική Ελλάδας βγάζει μεγάλη ενέργεια στην άμυνα. Έχουμε "κολλήσει" στην επίθεση
34-28 με κάρφωμα του Μέλι
34-26 από τον Μήτογλου
32-26 μειώνει ο Νιαγκ
32-24 με 1/2 βολές του Μέλι
32-23 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!
30-23 απαντάει με τρίποντο ο Παγιόλα
30-20 με τρίποντο του Κώστα Σλούκα
27-20 με 2/2 βολές του Γκαλινάρι
27-18 απαντάει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μόλις επέστρεψε στο παρκέ
25-18 με τρίποντο του Μέλι!
25-15 με μία βολή του Σλούκα, μετά από τεχνική ποινή στον προπονητή των Ιταλών
24-15 με τρίποντο του Γκαλινάρι
24-12 από τον Τολιόπουλο
Διψήφια διαφορά για τη γαλανόλευκη που είναι εξαιρετική σε άμυνα και επίθεση
22-12 με τρίποντη βόμβα του Τολιόπουλου
19-12 με τρίποντο του Παπανικολάου!
16-12 με 1/2 βολές του Θανάση Αντετοκούνμπο
15-12 με τρομερό κάρφωμα του Αντετοκούνμπο!
13-12 από τον Μέλι. Περνάει πολύ εύκολα τον Μήτογλου
13-10 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
11-10 με 1/2 βολές του Μήτογλου
10-10 με τρίποντο του Παγιόλα
10-7 με 2/2 βολές του Μήτογλου
8-7 με τρίποντο του Μέλι
8-4 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
6-4 με 2/3 βολές του Ντόρσεϊ. Είχε κερδίσει φάουλ σε προσπάθεια τριών πόντων
4-4 ισοφαρίζει ο Μέλι
4-2 με τρομερό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο!
2-2 απαντάει η Ιταλία
2-0 από τον Κώστα Σλούκα
Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννης και Μήτογλου οι πέντε πρώτοι της Ελλάδας. Παγιόλα, Σπανιόλο, Φοντέκιο, Μέλι και Ντιουφ στο αρχικό σχήμα της Ιταλίας.
Οι Έλληνες και οι Κύπριοι οπαδοί έχουν γεμίσει κάθε γωνιά του γηπέδου
Γκαλινάρι, Μέλι, Φοντέκιο, Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο, Πρόσιντα, Νιανγκ, Σπίσου, Ντιουφ, Ακέλε και Παγιόλα οι 12 του Ποτσέκο.
Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Μήτογλου οι 12 του Σπανούλη.
Στο παρκέ για το ζέσταμά τους οι 12 παίκτες της Εθνικής, υπό τους ήχους του Final Countdown
Στόχος της είναι να βάλει γερές βάσεις για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου, η οποία θα της "φτιάξει" το μονοπάτι μέχρι τη ζώνη των μεταλλίων
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025 κόντρα στην Ιταλία
