Στα δικαστήρια οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για την επίθεση στα δημοσιογραφικά στην Τούμπα: Νέες απειλές σε βάρος δημοσιογράφων

Συνολικά 14 άτομα ταυτοποιήθηκαν για τους προπηλακισμούς στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου
Τα άδεια δημοσιογραφικά στην Τούμπα μετά την ένταση
Τα άδεια δημοσιογραφικά στην Τούμπα μετά την ένταση / EUROKINISSI

Το πρωί της Τρίτης (17/3/2026), οι οκτώ οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι συνελήφθησαν για τους προπηλακισμούς δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας, οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο βρέθηκε και μία ομάδα περίπου 50 ατόμων, οι οποίοι κατά την μεταγωγή των συλληφθέντων οπαδών του ΠΑΟΚ, εξαπέλυσαν απειλές εναντίον των δημοσιογράφων που βρίσκονταν στο σημείο, με τους τελευταίους να απομακρύνονται. 

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση στους δημοσιογράφους έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή.

Συνολικά 14 άτομα ταυτοποιήθηκαν για τους προπηλακισμούς στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου. Οι οκτώ οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται.

