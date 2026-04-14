Στέφανος Μπορμπόκης: «Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα», το ζεϊμπέκικο που παίχτηκε στην κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο είπαν ένα συγκινητικό “αντίο” τη Δευτέρα του Πάσχα (13.04.2026) στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, Στέφανο Μπορμπόκη, που έφυγε από τη ζωή, μόλις στα 59 του χρόνια.

Στην κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη παρευρέθηκαν παλαίμαχοι παίκτες του ΠΑΟΚ, μέλη της διοίκησης και φίλοι του “δικεφάλου του Βορρά”, ενώ την παράσταση έκλεψε ένας μουσικός, ο οποίος με το μπουζούκι του έπαιξε το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη.

Ο λόγος για το ζεϊμπέκικο, “Γενέθλια”, με το τραγούδι να αναφέρεται σε ένα του σημείο για ένα “αετόπουλο πληγωμένο στο χώμα” και σε ένα άλλο “Θεέ μου ας ήξερα ποια μέρα θα πεθάνω και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω”.