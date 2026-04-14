Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Στέφανος Μπορμπόκης: «Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα», το ζεϊμπέκικο που παίχτηκε στην κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή είχε και ένα συγκινητικό μουσικό μέρος
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο είπαν ένα συγκινητικό “αντίο” τη Δευτέρα του Πάσχα (13.04.2026) στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, Στέφανο Μπορμπόκη, που έφυγε από τη ζωή, μόλις στα 59 του χρόνια.

Στην κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη παρευρέθηκαν παλαίμαχοι παίκτες του ΠΑΟΚ, μέλη της διοίκησης και φίλοι του “δικεφάλου του Βορρά”, ενώ την παράσταση έκλεψε ένας μουσικός, ο οποίος με το μπουζούκι του έπαιξε το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Metropolis 95.5 (@metropolis955)

Ο λόγος για το ζεϊμπέκικο, “Γενέθλια”, με το τραγούδι να αναφέρεται σε ένα του σημείο για ένα “αετόπουλο πληγωμένο στο χώμα” και σε ένα άλλο “Θεέ μου ας ήξερα ποια μέρα θα πεθάνω και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
125
110
70
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo