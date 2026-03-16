Στέφανος Τσιτσιπάς: Η κλήρωση στο Μαϊάμι με τον Άλεξ Ντε Μινόρ να περιμένει στο δεύτερο γύρο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έμαθε ακόμη τον πρώτο του αντίπαλο για το τουρνουά του Μαϊάμι, αφού η κλήρωση τον έφερε απέναντι σε παίκτη από τα προκριματικά, με τον Άλεξ Ντε Μινόρ να τον περιμένει στο δεύτερο γύρο.

Έχοντας βρεθεί για πρώτη φορά μετά 8 χρόνια, εκτός του top50 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται για… υπερβάσεις στο τουρνουά του Μαϊάμι και στην πρεμιέρα θα έχει την ευκαιρία για μία εύκολη νίκη.

Στη συνέχεια όμως, αν καταφέρει να προκριθεί στο δεύτερο γύρο, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα πρέπει να αποκλείσει το Νο5 του ταμπλό, τον Άλεξ Ντε Μινόρ, ο οποίος και πέρασε χωρίς αγώνα από τον πρώτο γύρο.