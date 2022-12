Νέα νίκη για την Ελλάδα επί της Βουλγαρίας στο United Cup που γίνεται στο Περθ της Αυστραλίας και… 2-0. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με ανατροπή (2-1 σετ), σε ματς που κρίθηκε στο τάι μπρέικ.

Ιδανικό ξεκίνημα για την Ελλάδα στην πρεμιέρα της United Cup. Λίγη ώρα μετά τη νίκη της Δέσποινας Παπαμιχαήλ επί της Ισαμπέλα Σινίκοβα, ήρθε η σειρά του Στέφανου Τσιτσιπά να πάρει το θετικό αποτέλεσα και να κάνει το 2-0 για την Ελλάδα επί της Βουλγαρίας.

So pure@steftsitsipas fights fire with a fiery forehand in Perth. #UnitedCup pic.twitter.com/qKxDDGs5tz