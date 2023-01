Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει δηλώσει… θαυμαστής της Αυστραλίας αλλά και της Μάργκοτ Ρόμπι. Το challenge γνώσεων όμως στο οποίο κλήθηκε να συμμετάσχει

Λίγο μετά την πρόκριση του στα ημιτελικά του Australian Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε… θαυμαστής της Μάρκοτ Ρόμπι και μάλιστα την κάλεσε να παρακολουθήσει από κοντά κάποιο αγώνα του.

Ακολούθησε μια ακόμα “σύνδεση” του Έλληνα πρωταθλητή με την διάσημη ηθοποιό του Χόλιγουντ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συμμετείχε σε τεστ γνώσεων εκπομπής του Eurosport για την Αυστραλία, που… περιελάμβανε και την Μάργκοτ Ρόμπι.

Το τεστ γνώσεων για τον Στέφανο είχε διάφορα μέρη, με τον 24χρονο τενίστα να καλείται να δείξει αρχικά τις γνώσεις του στην γεωγραφία, τοποθετώντας σωστά ονόματα πόλεων στον χάρτη της Αυστραλίας, και στο δεύτερο να αναγνωρίσει γνωστούς ηθοποιούς της χώρας,.

Η… άβολη στιγμή ήταν όταν ο Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε να αναγνωρίσει την Νικόλ Κίντμαν και τον Κρις Χέμσγουορθ. Όταν όμως ήρθε μπροστά του η Μάργκοτ Ρόμπι, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν είχε κανένα πρόβλημα.

Μάλιστα, η ρεπόρτερ του Eurosport τον αν θα ήθελε να δώσει ένα φιλί στη φωτογραφία με το πρόσωπό της, με τον Τσιτσιπά να αναφέρει -χαμογελαστός- πως γίνεται περίεργη!

