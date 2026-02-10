Συμβαίνει τώρα:
Στην Τουρκία ο Εργκίν Αταμάν για την κηδεία της μητέρας του

Σε πένθος ο προπονητής του Παναθηναϊκού, βρέθηκε στο πλευρό της οικογένειάς του
Ο Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν σε αγώνα του Παναθηναϊκού / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στην 28η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να μη δίνει όμως το “παρών” στο Telekom Center Athens.

Ο Εργκίν Αταμάν απουσίασε από την προπόνηση της Δευτέρας, καθώς χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Τουρκία για την κηδεία της μητέρας του, η οποία και έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τον προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο Τούρκος τεχνικός αναμένεται πάντως να επιστρέψει σύντομα στην Ελλάδα και θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της ομάδας του, για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στη Euroleague.

