Στο χειρουργείο ο οπαδός που έπεσε από την εξέδρα στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιδάδ, προσπαθώντας να αποφύγει τους χούλιγκανς

Οι εικόνες που βγαίνουν συνέχεια στα social media, από τα αίσχη των χούλιγκανς στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιδάν ντε Τσίλε, που διεκόπη, συνεχίζουν να σοκάρουν.

Πέρα από τη διαταγή εκκένωσης της εξέδρας των φιλοξενούμενων, η αστυνομία έλαμψε με την απουσία της, αφήνοντας τα επεισόδια να εξελιχθούν και τους κάφρους να δράσουν ανεξέλεγκτα. Οπαδοί των δύο ομάδων μετέτρεψαν το γήπεδο χώρο σε ρινγκ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί, ένας σε σοβαρή κατάσταση και δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις.

Τη στιγμή που κάποιοι Χιλιανοί ξεκίνησαν να φεύγουν, χούλιγκανς μπήκαν στο γήπεδο τους ξυλοκόπησαν, κάποιοι μαχαιρώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά, και ο ένας, εξ αυτών έπεσε από το δεύτερο διάζωμα της κερκίδας, για να αποφύγει την οργή των χούλιγκανς.

Πολλοί από αυτούς που χτυπήθηκαν, βάναυσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fiorito στην Αβεγιανέδα. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Χιλή, 12 οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ βρίσκονται με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, ο οπαδός που έπεσε από την εξέδρα για να γλιτώσει από την μανία των χούλιγκαν, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η χιλιανή ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως «Αυτή τη στιγμή, τα αθλητικά ζητήματα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η κύρια ανησυχία μας είναι να μάθουμε για την κατάσταση των οπαδών που δέχτηκαν βάναυση επίθεση στο στάδιο Libertadores de América. Αυτό που συνέβη σήμερα δεν πρέπει ποτέ να συμβεί σε κανένα στάδιο ή χώρο εκδηλώσεων. Ένα στάδιο δεν μπορεί να είναι το σκηνικό εικόνων όπως αυτές που είδαμε».