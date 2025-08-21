Αθλητικά

Χάος στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιδάδ: Aιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών και αναφορές για τρεις νεκρούς

Απίστευτες και βίαιες εικόνες στο ματς του Copa Sudamericana
Απίστευτα επεισόδια οπαδών στο Ιντεπεντιέντε - Ουνιβερσιδάδ (AP Photo
Απίστευτα επεισόδια οπαδών στο Ιντεπεντιέντε - Ουνιβερσιδάδ (AP Photo/Gustavo Garello)

Εικόνες ντροπής και βίας, με σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών, αμαύρωσαν τον επαναληπτικό του Sudamericana ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε και προκάλεσαν την οριστική του διακοπή στο 52ο λεπτό του.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν με αφορμή ένα κλεμμένο πανό από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, οι οποίοι στη συνέχεια προσέγγισαν αυτούς της Ιντεπεντιέντε πετώντας αντικείμενα, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Τα σοβαρά επεισόδια, όμως, έγιναν κατά την εκκένωση του γηπέδου από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ. Οι Αργεντινοί αντεπιτέθηκαν, πρόλαβαν κάποιους φιλοξενούμενους στις κερκίδες, ενώ υπήρξαν και πολλές συμπλοκές γύρω από το γήπεδο.

Τη στιγμή που κάποιοι Χιλιανοί ξεκίνησαν να φεύγουν, χούλιγκανς μπήκαν στο γήπεδο τους ξυλοκόπησαν, κάποιοι μαχαιρώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά, και ο ένας, εξ αυτών έπεσε από το δεύτερο διάζωμα της κερκίδας. Πολλοί από αυτούς που ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fiorito στην Αβεγιανέδα.

Η αστυνομία, αν και παρούσα με εκατοντάδες άνδρες, δεν παρενέβη άμεσα, καθώς υπήρχε εντολή από τη CONMEBOL να μην προσεγγίσει τον χώρο των φιλοξενουμένων οπαδών. 

Fans of Argentina's Independiente hold metal bars during clashes with Universidad de Chile fans after a Copa Sudamericana round of sixteen second leg soccer match was suspended at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Argentina, Wednesday, Aug. 20, 2025.
(AP Photo/Gustavo Garello)
A Universidad de Chile fan, center, is hit by fans of Argentina's Independiente during a Copa Sudamericana round of sixteen second leg soccer match at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Argentina, Wednesday, Aug. 20, 2025.
(AP Photo/Gustavo Garello)

Σε κάποιες περιπτώσεις τα επεισόδια να εξελιχθούν σε «βασανιστήρια». Αργεντινοί ανάγκαζαν τους Χιλιανούς να γδυθούν, τους χτυπούσαν και τους κυνηγούσαν.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Αργεντινής, πρόκειται για την πιο βάναυση κλιμάκωση επεισοδίων την τελευταία δεκαετία στη χώρα. Όπως γίνεται γνωστό, φαίνεται να υπάρχουν δεκάδες σοβαρά τραυματίες, αλλά και πάνω από 300 συλλήψεις!

Οι αναφορές κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και έναν ακόμη οπαδό, να παλεύει για τη ζωή του!

 

Οι εικόνες, πραγματικά σοκάρουν

