Χάος στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιδάδ: Aιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών και αναφορές για τρεις νεκρούς

Εικόνες ντροπής και βίας, με σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών, αμαύρωσαν τον επαναληπτικό του Sudamericana ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε και προκάλεσαν την οριστική του διακοπή στο 52ο λεπτό του.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν με αφορμή ένα κλεμμένο πανό από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, οι οποίοι στη συνέχεια προσέγγισαν αυτούς της Ιντεπεντιέντε πετώντας αντικείμενα, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Τα σοβαρά επεισόδια, όμως, έγιναν κατά την εκκένωση του γηπέδου από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ. Οι Αργεντινοί αντεπιτέθηκαν, πρόλαβαν κάποιους φιλοξενούμενους στις κερκίδες, ενώ υπήρξαν και πολλές συμπλοκές γύρω από το γήπεδο.

Three deaths have been confirmed so far, and one fan is fighting for his life

Hundreds of fans injured…



Τη στιγμή που κάποιοι Χιλιανοί ξεκίνησαν να φεύγουν, χούλιγκανς μπήκαν στο γήπεδο τους ξυλοκόπησαν, κάποιοι μαχαιρώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά, και ο ένας, εξ αυτών έπεσε από το δεύτερο διάζωμα της κερκίδας. Πολλοί από αυτούς που ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fiorito στην Αβεγιανέδα.

Η αστυνομία, αν και παρούσα με εκατοντάδες άνδρες, δεν παρενέβη άμεσα, καθώς υπήρχε εντολή από τη CONMEBOL να μην προσεγγίσει τον χώρο των φιλοξενουμένων οπαδών.

Σε κάποιες περιπτώσεις τα επεισόδια να εξελιχθούν σε «βασανιστήρια». Αργεντινοί ανάγκαζαν τους Χιλιανούς να γδυθούν, τους χτυπούσαν και τους κυνηγούσαν.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Αργεντινής, πρόκειται για την πιο βάναυση κλιμάκωση επεισοδίων την τελευταία δεκαετία στη χώρα. Όπως γίνεται γνωστό, φαίνεται να υπάρχουν δεκάδες σοβαρά τραυματίες, αλλά και πάνω από 300 συλλήψεις!

Οι αναφορές κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και έναν ακόμη οπαδό, να παλεύει για τη ζωή του!

Partido cancelado.

Por estas tremendas imágenes de un hincha de la Universidad de Chile cayendo desde la bandeja alta del estadio de Independiente.

Οι εικόνες, πραγματικά σοκάρουν