Super Cup: «Έφυγαν» 3.000 εισιτήρια από τους φίλους του ΟΦΗ για το ματς τίτλου με την ΑΕΚ

Η κάτοχος του τροπαίου της Super League, ΑΕΚ, θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (12.08.2026, 20:00, Newsit.gr, ΣΚΑΪ), με φόντο τον τίτλο του Super Cup.

Οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν “εξαφανίσει” σχεδόν τα 7.000 εισιτήρια που τους αναλογούν για το Super Cup, τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αλλά την ίδια στιγμή και οι φίλοι του ΟΦΗ στήνουν τη δική τους “δυνατή” εξέδρα στο Παγκρήτιο.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον αγώνα. Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες -στις οποίες είχαν προτεραιότητα οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας- εξαφάνισαν 3.000 εισιτήρια, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026) στις 14:30 θα ανοίξει η ελεύθερη διάθεση για του Ομιλίτες.