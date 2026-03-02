Super League: Ο Ελ Κααμπί που πήρε το «όπλο» του, η αυτοκαταστροφική ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός που έπιασε τον Λεβαδειακό

Η φετινή Super League δεν σταματάει να μας εκπλήσσει με τα αποτελέσματα που φέρνουν κάθε αγωνιστική οι ομάδες που προπορεύονται. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ προσπαθούν να πάρουν προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά αυτή τη στιγμή είναι και οι τρεις… σχεδόν στα ίσα, με τον Παναθηναϊκό να είναι και αυτός στους κερδισμένους της 23ης αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε 60 λεπτά μέχρι να “ξεκλειδώσει» την άμυνα του Πανσερραϊκού. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων δυο φορές μέσα σε δέκα λεπτά, “σφραγίζοντας” το “διπλό” των Πειραιωτών στις Σέρρες.

Ο Ελ Κααμπί “έσπασε” την αφλογιστία των έξι ματς που είχε με τον Ολυμπιακό -πριν το εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (08.03.2026)- και βοήθησε την ομάδα να πιάσει την ΑΕΚ στον κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αφού στο ματς του Πανθεσσαλικού υπήρχε… δώρο για τους “ερυθρόλευκους”!

Ο Βόλος σταμάτησε εντός έδρας την ΑΕΚ με το 2-2 να βάζει την Ένωση σε κατάσταση… συγκατοίκησης με τους Πειραιώτες. Οι “κιτρινόμαυροι” ισοφάρισαν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολάρα του Ρέλβας, αποφεύγοντας μια σοκαριστική ήττα μπροστά σε 22.000 οπαδούς τους που βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό, με την ισοπαλία πάντως να “πληγώνει” την προσπάθεια που κάνει η ΑΕΚ, για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Λίγο μετά, ο ΠΑΟΚ έκανε… τη δουλειά εντός έδρας. ο Αστέρας Τρίπολης δικαιολόγησε για μια ακόμα φορά τη βαθμολογική του θέση (προτελευταίος) και ηττήθηκε με 2-0 μέσα στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει την ερχόμενη Τετάρτη (04.03.2026) την ευκαιρία να βρεθεί και εκείνη στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League, εάν πάρει το “τρίποντο” στο εξ αναβολής εκτός έδρας παιχνίδι του με αντίπαλο την Κηφισιά, έχοντας όμως στη… γωνία και το μεγάλο ντέρμπι στην έδρα του Ολυμπιακού.

Πάντως, δεν είναι απίθανο το βράδυ της Τετάρτης (04.03.2026) να έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα!

Στο τελευταίο ματς της βραδιάς, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας τον Άρη με 3-1 και έκανε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, για κατάκτηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα, που οδηγεί στα playoffs της Super League.

Τα γκολ των Χάβι Ερνάντες, Ταμπόρδα και Τετέι έφεραν τον Παναθηναϊκό ισόβαθμο με τον 4ο Λεβαδειακό, με το “τριφύλλι” να έχει ένα ματς λιγότερο (την προσεχή Τετάρτη θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ). Η 24η αγωνιστική, πάντως, στέλνει τους “πράσινους” στην έδρα των Βοιωτών, μια αναμέτρηση που θα κριθούν πολλά!

Για την ιστορία, ο Ράφα Μπενίτεθ έριξε στη “μάχη” τον Ανδρέα Τετέι στο 79′ και ο διεθνής φορ στην πρώτη του επαφή έκανε το 3-1. Ο Έλληνας επιθετικός μπήκε στο 78’59” και η μπάλα πέρασε τη γραμμή του τέρματος του Άρη στο 79’25”! Είχε περάσει στο ματς μόλις 26” δευτερόλεπτα!

Τα αποτελέσματα στην 23η αγωνιστική

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Παναθηναϊκός – Άρης 3-1

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 53

2. AEK 53

3. ΠΑΟΚ 50 (22 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

————————————-

5. Παναθηναϊκός 39 (22 αγ.)

6. ΟΦΗ 28 (22 αγ.)

7. Άρης 28

8. Ατρόμητος 27

————————————–

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24 (22 αγ.)

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου

Αρης – Ατρόμητος (17:00)

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (18:00)

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (16:00)

Βόλος – ΟΦΗ (17:00)

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (19:00)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (21:00)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (18:00)