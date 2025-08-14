Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής

Η Super League έκανε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του νέου πρωταθλήματος η οποία θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Αυγούστου.
Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί για δεύτερη σερί αγωνιστική της Super League, Σάββατο (30.08.2025), στις 19:00. Την Κυριακή θα παίξουν ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης (20:00), ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (21:00) και Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός (22:00).
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League:
30 Αυγούστου
19:00 Βόλος – Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός – ΟΦΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
21:00 Άρης – Παναιτωλικός
21:30 ΑΕΛ – Κηφισιά
31 Αυγούστου
20:00 ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR
21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός
Δείτε ΕΔΩ το πλήρες πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Super League