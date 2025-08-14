Αθλητικά

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής

Οι ημέρες και ώρες των αναμετρήσεων
Το τρόπαιο και η μπάλα της Super League για τη σεζόν 2025
Το τρόπαιο και η μπάλα της Super League για τη σεζόν 2025/2026 (ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η Super League έκανε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του νέου πρωταθλήματος η οποία θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Αυγούστου.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί για δεύτερη σερί αγωνιστική της Super League, Σάββατο (30.08.2025), στις 19:00. Την Κυριακή θα παίξουν ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης (20:00), ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (21:00) και Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός (22:00).

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League:

30 Αυγούστου

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – ΟΦΗ

21:00 Άρης – Παναιτωλικός

21:30 ΑΕΛ – Κηφισιά

31 Αυγούστου

20:00 ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR

21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Δείτε ΕΔΩ το πλήρες πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Super League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo