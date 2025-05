Συγκινημένη η Άννα Δούκα, πανηγύρισε αγκαλιά με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους την κατάκτηση της Euroleague

Η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατέκτησε τη Euroleague μετά τη νίκη της επί της Μονακό με 81-70 και η Άννα Δούκα πανηγύρισε τον τίτλο μέσα στο παρκέ του Άμπου Ντάμπι.

Η Άννα Δούκα βρέθηκε στο Άμπου Ντάμπι για να στηρίξει το σύζυγό της και προπονητή της Φενέρμπαχτσε, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να πηγαίνει κοντά της και να την αγκαλιάζει μετά το τέλος του αγώνα με τη Μονακό στη Euroleague, όπως και τα δύο παιδιά τους.

Η Ελληνίδα σύζυγος του Λιθουανού τεχνικού ήταν μάλιστα εμφανώς συγκινημένη από τη φοβερή στιγμή για τον προπονητή της Φενέρμπαχτσε και δήλωσε στη Nova πόσο σημαντικό ήταν για τους ίδιους, η κατάκτηση της Euroleague.

