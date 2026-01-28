Συγκλονισμένος ο Άγγελος Αναστασιάδης για την τραγωδία του ΠΑΟΚ: «Έτρεμαν τα πόδια μου»

Ο θρύλος του ΠΑΟΚ, Άγγελος Αναστασιάδης έζησε μία ακόμη τραγωδία με οπαδούς του “Δικεφάλου του Βορρά” και στις πρώτες του δηλώσεις σημείωσε τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρέθηκε.

Μιλώντας σε εκπομπή του OPEN, ο Άγγελος Αναστασιάδης υποστήριξε ότι δεν μπορούσε ούτε να βγει από το σπίτι του, όταν έμαθε το θάνατο των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Είμαι συγκλονισμένος. Το έμαθα εχθές το μεσημέρι, μιάμιση η ώρα. Από εκείνη την ώρα δεν βγήκα από το σπίτι. Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν. Από τη στιγμή που είδα τις εικόνες στην τηλεόραση, έκλεισα και την τηλεόραση. Δεν πήγα στην Τούμπα. Ξέρετε εμείς στον ΠΑΟΚ, δεν προλαβαίνουμε να περάσουμε ένα γεγονός άσχημο. Δεν ξεπερνιέται. Απλά, απαλύνεται λίγο ο πόνος με το χρόνο και επανερχόμαστε πάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά.