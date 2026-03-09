Συγκλονίζει ο Νεκτάριος Τριάντης: «Ένα γκολ που ήρθε από τον ουρανό, ο μπαμπάς και η μαμά με παρακολουθούν από ψηλά»

Ο Νεκτάριος Τριάντης συνεχίζει να ξεχωρίζει στο MLS και μετά το τελευταίο του γκολ στο Νάσβιλ – Μινεσότα, ξέσπασε σε κλάματα, δείχνοντας τον ουρανό, με τον ίδιο να το αφιερώνει στη μητέρα του.

Η μητέρα του Νεκτάριου Τριάντη έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο και ο διεθνής ποδοσφαιριστής είχε την ευκαιρία για μία ειδική αφιέρωση που “ράγισε” καρδιές, στο παιχνίδι του MLS.

«Για σένα μαμά. Ένα γκολ που ήρθε από τον ουρανό, ο μπαμπάς και η μαμά μαζί με παρακολουθούν από ψηλά. Το αφιερώνω σε εκείνη. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει όλοι σκεφτόμαστε εσένα, μαμά», έγραψε χαρακτηριστικά στο instagram.

Ο Τριάντης είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας και ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να εξετάζει την περίπτωσή του για το καλοκαίρι.