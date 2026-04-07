Συγκλονίζει ο Τάισον για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Ήσουν σαν πατέρας για μένα»

Ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, έχει βυθίσει στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τον εμβληματικό προπονητή να αποχαιρετάει και ένας από τους αγαπημένους του παίκτες, ο Τάισον του ΠΑΟΚ.

Τάισον και Μιρτσέα Λουτσέσκου συνυπήρξαν για χρόνια στη μεγάλη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον Ρουμάνο τεχνικό να τον προτείνει και στον γιο του Ραζβάν, για τον ΠΑΟΚ. Ως εκ τούτου, η είδηση του θανάτου του έφερε και μήνυμα του Βραζιλιάνου εξτρέμ στα social media.

«Κύριε Μιρτσέα, θα σας θυμάμαι πάντα για όλα όσα έχετε κάνει για τη ζωή μου και για τα μαθήματα σε όλη μου την καριέρα. Ήσουν σαν πατέρας για μένα. Θα σε θυμάμαι πάντα με αυτό το χαμόγελο στο πρόσωπό σου.

 
 
 
 
 
Σε ευχαριστώ για όλα, πατέρα. Σε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να είμαι μέρος της οικογένειάς σου τόσα χρόνια. Σ’ αγαπώ, Μιρτσέα Λουτσέσκου. Για πάντα στην καρδιά μου».

