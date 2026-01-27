Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές στη Γαλλία λόγω του σοκαριστικού δυστυχήματος στη Ρουμανία»

Οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ εξέδωσαν ανακοίνωση για να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι κανένας οπαδός του Δικεφάλου δεν θα βρεθεί στο γήπεδο της Λιόν για την αναμέτρηση του Europa League, μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Με αυτόν τον τρόπο ακυρώθηκαν όλες οι εκδρομές των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για τη Γαλλία, εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος, που πήρε τη ζωή από επτά φίλους των Θεσσαλονικέων και τραυμάτισε σοβαρά άλλους τρεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ενημερώνουν ότι η Τούμπα θα είναι ανοιχτή αύριο (28/01) για όποιον θέλει να αποδώσει φόρο τιμής στα αδικοχαμένα θύματα της τραγωδίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λιόν ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».