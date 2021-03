Τάιγκερ Γουντς: Το πρώτο μήνυμα του θρυλικού γκόλφερ μετά το τροχαίο

Ο Τάιγκερ Γουντς πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε. Ο θρυλικός γκόλφερ, ο οποίος βρίσκεται στο Cedars-Sinai Medical Center και αναρρώνει από το χειρουργείο που του έγινε μετά τα πολλαπλά κατάγματα που υπέστη στα κάτω άκρα, έστειλε το πρώτο μήνυμα του από το νοσοκομείο.

Ο Τάιγκερ Γουντς συνήθιζε την τελευταία ημέρα σε κάθε τουρνουά γκολφ που συμμετείχε να φοράει κόκκινο μπλουζάκι και μαύρο σορτσάκι κι αρκετοί γκόλφερ όπως ο Rory Mcllroy, ο Justin Thomas και ο Jason Day θέλησαν να τον τιμήσουν, έχοντας την ίδια εμφάνιση στο τουρνουά WGC-Workday Championship, όπου υπό κανονικές συνθήκες θα βρισκόταν κι ο Γουντς.

«Είναι δύσκολο να εξηγήσω πόσο συγκινητικό ήταν σήμερα όταν άνοιξα την τηλεόραση και είδα όλα τα κόκκινα μπλουζάκια. Προς κάθε παίκτη γκολφ και σε κάθε οπαδό, πραγματικά με βοηθάτε να περάσω αυτή τη δύσκολη στιγμή», έγραψε ο Γουντς στο twitter.

It is hard to explain how touching today was when I turned on the tv and saw all the red shirts. To every golfer and every fan, you are truly helping me get through this tough time.